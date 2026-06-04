大奧斯汀亞裔商會率經貿代表團訪台 聚焦AI與半導體供應鏈合作

大奧斯汀亞裔商會（GAACC）率領「Access Taiwan」高層級經貿代表團訪問台灣，代表團希望建立一條連結奧斯汀與台北的創新走廊，促成雙邊人工智慧（AI）與半導體產業更緊密的長期合作關係。

代表團由GAACC總裁暨執行長Mark Duval擔任團長，成員除德州中部經濟發展官員、市政與公民領袖、企業與科技高階主管外，還包括休士頓亞裔商會、休士頓大學及多位在德州深耕的AI與科技創業者。

代表團訪台時間為5月31日至6月5日，特別將抵台時間與全球指標科技展會COMPUTEX Taipei 2026（台北國際電腦展）及亞洲新創平台InnoVEX同步，讓團員可近距離掌握AI機器人、沉浸式科技與次世代運算硬體等趨勢，並與全球產業領袖同場交流。

Mark Duval表示，台灣是全球科技供應鏈的核心，這次透過在COMPUTEX與產業龍頭以及台灣中央政府部會的直接對接，目標是把大奧斯汀地區定位為先進製造、AI與半導體擴張的美國首選落腳點。

除了參加兩大會展外，代表團也與外交部等中央部會進行高層交流，並對接TEEMA、CIECA、TJCiT、TJPO、IEAT等重點貿易與產業機構；在供應鏈合作方面，訪問聯發科、英業達、和碩、仁寶等全球領導企業，推動德州半導體生態與台灣 ODM 供應鏈的策略協同。

此外，代表團與Plug and Play Taiwan進行資本交流，並結合Epoch Foundation等生態系資源，建立包含德州大學奧斯汀分校（UT Austin）與台灣大學在內的產學合作與跨境投資管道。