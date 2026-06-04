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太空國家隊9月迎首階段審查 緯創、仁寶低軌衛星布局路線不同

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
仁寶對太空B5G產業有高度興趣，從地面接收站到太空低軌衛星的研發，正逐步擴張版圖，圖為仁寶的通訊酬載裝置及8：1比例製作的低軌衛星模型。王郁倫攝影
仁寶對太空B5G產業有高度興趣，從地面接收站到太空低軌衛星的研發，正逐步擴張版圖，圖為仁寶的通訊酬載裝置及8：1比例製作的低軌衛星模型。王郁倫攝影

太空衛星國家隊成員緯創（3231）、仁寶（2324）即將在9月完成國家太空中心（TASA）2025年推動的「通訊衛星製造產業化平台」第一階段計畫審查，仁寶已表示對參與第二階段興趣濃厚，緯創跟仁寶兩家ODM大廠揮軍太空產業，但興趣焦點卻完全不同。

隨SpaceX將IPO，市場再度關注太空產業的發展前景，台灣電子五哥中，以仁寶與緯創近年最積極，兩家2025年取得太空中心的低軌衛星計畫「通訊衛星製造產業化平台」標案第一階段，該標案為「書面規劃」，仁寶表示 PDR（初步設計審查，Preliminary Design Review）需在2026年9月左右完成，而根據太空中心公布時程，第二階段是預計2026~2028年為製造期，目標2029年發射，在軌保固1年、衛星任務3年。

仁寶表示，該計畫等9月書審通過，目前對繼續參與第二階計畫有高度意願。仁寶從5G時期就積極從地面接收站，目前Ku-band企業用設備已經與歐洲衛星營運商完成連線，另外也針對國家設備開發訊號更強的Ka-band設備，在地面進行大量的模擬測試。

仁寶表示，低軌衛星在距離地球600公里的太空中運行，速度高達高鐵的90倍。為了能讓天線在極短時間內精準抓取並追蹤衛星，仁寶將波束成形列為目前最著重的開發技術之一，另外登山救難追蹤器及衛星訊號模組都已在出貨中。

仁寶今年也再參與太空中心「Pathfinder通訊酬載射頻模組雛型體開發」計畫，負責通訊酬載開發，目前原型機已經研發完成，進行測試中，該酬載未來將隨太空中心計畫於2027~2028年發射。

從地面訊號接收到太空通訊基地台，仁寶在低軌衛星產業布局相當全面，且更著重「通訊技術」。

緯創則除自研立方衛星，2026年6月將發射，現在更參與太空中心低軌衛星國家隊計畫第一階段，但對於9月完成書面審查後，是否繼續第二階段？目前供應鏈傳出緯創團隊還在評估中，因為要投入生產需要更多資源投入，會評估投資報酬率（ROI）。

不過，日前緯創董事長林憲銘才表示，未來的核心將放在衛星與地面的「運營業務」，並且非常看好「地面運營」所隱藏的龐大商機。

太空 緯創 仁寶

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