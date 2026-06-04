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錦明Japan Drone發表飛控遙控器 攻無人機控制系統
錦明實業今天宣布參加日本舉辦的Japan Drone 2026，並於展會期間首度發表自主研發的飛控遙控器產品，展現在無人機控制系統領域的技術成果。
錦明實業透過新聞稿指出，隨著全球無人機產業快速發展，市場需求已逐步由單一飛行平台延伸至整體系統整合能力。除了飛行性能之外，控制設備的穩定性、通訊安全性、系統相容性及供應鏈透明度，已成為政府機關、公共安全單位及關鍵基礎設施應用領域的重要評估指標。
錦明實業引用市場研究機構 Verified Market Reports資料說明，全球無人機遙控器市場規模於2024年約12億美元，預計至2033年將成長至35億美元，顯示控制系統相關技術成為無人機產業的重要發展方向。
Japan Drone為亞洲具代表性的無人機專業展會之一，匯聚來自無人機、航空、通訊、自主系統及智慧應用領域的產業代表。
錦明實業此次於Japan Drone 2026發表自主研發飛控遙控器，除展示控制系統自主化成果外，也希望透過展會平台與國際合作夥伴交流技術發展趨勢及市場需求，進一步拓展日本及其他海外市場合作機會。
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