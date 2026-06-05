Google推新模型 鴻海、緯創迎AI基建商機

Google宣布推出Gemma 4 12B最新模型，以筆電就能使用AI模型，用更少的記憶體就能推動模型，AI模型也「平民化」，加上輝達加入AI PC行列，都帶動AI基建需求，鴻海（2317）、廣達、緯創等ODM廠持續出貨，華碩、宏碁、微星及技嘉等筆電廠商也有望同步受惠。

Gemma 4 12B是Gemma 4模型的最新成員，主要應用在終端的筆電裝置，僅16GB DRAM記憶體容量的筆電就可以Gemma 4打造AI代理應用，AI模型無須透過雲端伺服器或高階筆電就可運行，持續降低AI模型使用門檻。

先前AI模型幾乎都以具備高階顯示卡／AI運算卡的桌上型PC，或是搭配雲端伺服器算力運行，隨著雲端服務大廠（CSP）持續降低AI模型運行門檻，AI模型落實在邊緣運算，對AI需求持續擴大，AI基礎建設商機持續成長。

法人指出，OpenAI、Meta、Google等雲端服務大廠（CSP）持續追加AI伺服器訂單，鴻海、廣達、緯創等ODM廠加碼在北美AI伺服器的新產能投資，新廠持續開出，能源規劃布局也放眼到2028年，代表當前AI伺服器市場仍處在爬升階段，並沒有泡沫化危機。

廣達執行副總楊麒令近期在台北國際電腦展指出，廣達仍維持AI伺服器今年出貨將維持三位數成長的樂觀預期。

除此之外，後來居上AI伺服器市場的仁寶也同步看好今年、明年的AI伺服器商機，顯示CSP廠訂單動能相當強勁。

在AI降低運行門檻的同時，推動筆電全面進入AI代理運行世代，使筆電將出現新一波AI PC換機需求。

與此同時，法人也同步看好，華碩、微星及技嘉等筆電品牌廠後續商機有望持續看增。