緯創：AI 基建帶來三大變革 攜手台積電等伙伴變成「超級整合商」

緯創（3231）技術長沈慶堯4日指出，AI時代的來臨，為推動AI基礎設施業務，對OEM代工業務帶來三大改變，首先是更具規模的全球化布局，其次是面臨著更高的技術複雜性，第三是必須以非常快的速度處理複雜性，並將各種技術服務整合在一起，甚至與台積電（2330）合作，從硬體製造商變成超級整合商。

沈慶堯指出，緯創2025年出現跳躍成長，年營收從1兆元變成2.18兆多元，這顯示僅留在台灣已是不正確策略，因此緯創走向全球，且從過去純在海外「組裝」，走向全面營運，將製造轉移到前線，與台達電（2308）等供應鏈伙伴合作建立端到端的生態系統，更將工程研發人力移往美國前線。

他表示，緯創主要客戶大部分都在美國，讓工程師與他們坐在一起合作，以加速合作進度，變得非常非常重要。因此，在美國德州達拉斯、加州弗里蒙特（Fremont）和聖荷西（San Jose）都有今年剛成立的新廠房，在歐洲及亞洲也進行大規模的擴張。

根據沈慶堯的數據，緯創2025年AI相關業務營收比例達71%，但今年首季已經來到79%。

沈慶堯指出，隨AI時代來臨，過去緯創專注硬體製造，但現在因為客戶整合需要，緯創也必須處理網路如交換器（switch）、散熱系統、配電系統及儲存器，有些過去是思科（Cisco）等網通廠商要處理的領域，現在緯創必須整合在一起並確保正常運作。他稱為超級整合，因為面對許多複雜性，且還要跟上游半導體業合作。

他解釋，因為緯創最終需要交付的是整個系統，所以當半導體廠台積電要交付所謂的CoWoS或系統級晶片給緯創時，緯創需要將它放到主機板上進行測試，並與其他設備連接起來，確保它們能正常運作，所以半導體廠也需要與緯創合作，以了解系統的運作行為、散熱、配電、扇出型封裝（Fan-out）布線，確保能製造出正確的產品。

沈慶堯表示，目前緯創還在試圖弄清楚量子電腦能為整個AI運算體系帶來什麼，但像是矽光子跟量子電腦等技術，也是可能未來緯創在AI基礎建設裡面扮演「超級整合者」角色必須理解的高階技術。