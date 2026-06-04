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台灣大AI算力布局有成 攜GMI Cloud共拓國際市場

中央社／ 台北4日電

台灣大哥大今天宣布，與全球僅7家的NVIDIA Reference Platform Partner算力合作夥伴GMI Cloud簽署合作備忘錄，共同布局東南亞、東北亞、美洲、歐洲等新興市場，搶攻跨國算力商機。

全球生成式AI浪潮帶動高階GPU與AIDC需求快速成長，企業對算力、資料在地化與AI基礎設施的需求同步攀升。

台灣大哥大今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布，與全球僅7家的NVIDIA Reference PlatformPartner國際算力策略合作夥伴GMI Cloud簽署合作備忘錄（MOU），結合台灣大在大型基礎設施與機房維運的深厚實力，以及GMI Cloud全球算力調度優勢，共同布局東南亞、東北亞、美洲、歐洲等新興市場，打造符合當地法規，與高資安標準的國際級AIDC服務，搶攻跨國算力商機。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI加速運算規模快速擴張，企業對高效能算力、資料治理與在地部署需求同步提升。

她說明，台灣大近年積極布局超大規模AI算力中心，旗下TAIDC機房具備高密度電力架構、液冷散熱與電信級維運能力，可支援新一代高效能GPU運算需求。除協助金融、高科技研發等企業客戶加速AI模型訓練與推論應用，也透過高頻寬網路專線與電信級資安能力，提供兼顧效能與資料安全的GPU運算服務。

朱曉幸進一步表示，此次與GMI Cloud深化合作，共同拓展海外AI基礎設施市場，協助企業加速AI應用落地。

GMI Cloud執行長葉威延表示，GMI Cloud作為全球唯七NVIDIA Reference Platform雲端合作夥伴，同時也是亞洲成長最快的GPU雲服務供應商，具備快速部署基礎設施的能力，能有效解決目前市場對GPU資源的迫切需求。

他指出，迎向美、日、東南亞等對算力需求呈指數級成長的市場，GMI Cloud將發揮在跨國算力調度、軟體層部署及國際客戶開拓的優勢，並結合台灣大的機房運維實力，共同為全球企業注入最即時、高效的AI推論動能。

台灣大哥大表示，自去年與GMI Cloud合作AIFactory後，已於桃園龜山AIDC打造總供電量達 25MW的 TAIDC機房，目前機房與相關算力資源近乎完售，反映企業對AI基礎設施需求持續升溫，未來雙方將持續擴大海外據點布局，搶攻全球AI基礎設施市場。

台灣大哥大 COMPUTEX

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