FADU擴大亞洲市場布局 搶攻AI資料中心與伺服器商機

南韓固態硬碟（SSD）控制器公司FADU今（4）日宣布，公司將於6月2日至5日在亞洲最大IT展會COMPUTEX 2026期間，深化與當地重要客戶互動，並加速布局亞洲資料中心與伺服器市場。

今年COMPUTEX以「AI Together」為主題，聚焦三大核心議題：人工智慧（AI）運算、機器人與智慧移動，以及次世代科技。本次展會吸引包括全球大型科技企業在內約1500家企業參與。作為全球科技企業齊聚的重要展會，COMPUTEX對FADU而言，是強化其在資料中心、儲存市場領導地位，並深化與重要客戶策略合作的重要舞台。

此次COMPUTEX期間，FADU向超大型雲端服務業者（Hyperscalers）、OEM與模組廠等客戶介紹專為AI資料中心環境優化的Gen6 SSD控制器技術，以及目前已被全球大型科技企業採用並投入使用的Gen5 SSD與控制器產品。

FADU首度公開Gen6 SSD控制器實體產品，展示一項可從控制器架構層面解決 AI 推論工作負載所引發儲存瓶頸問題的次世代解決方案。Gen6 SSD 不僅提供相較前一代 Gen5 SSD 兩倍以上的效能與電源效率，同時在AI推論儲存應用至關重要的大區塊尺寸隨機讀寫效能方面，也達到業界領先水準。

FADU也透過「AI基礎設施的新典範：AI推論驅動儲存創新」的主題展示，闡述其AI儲存技術發展方向，以及因應 AI時代資料處理需求攀升與儲存瓶頸挑戰的技術策略，更進一步強化與亞洲市場主要客戶的技術合作，透過積極傳達FADU的技術與策略，爭取並拓展新的合作夥伴機會。

FADU今年在台灣市場已取得總額達604億韓元（約新台幣 12.7億元）的企業級SSD供應合約。自今年初以來，來自超大型雲端服務客戶的SSD控制器訂單顯著成長，截至6月初，新簽訂合約金額已突破3000億韓元（約新台幣63億元）。隨著銷售成長動能持續擴大，預期相關業績表現將在今年下半年進一步加速。