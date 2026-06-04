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MLCC及TGV玻璃基板拉貨動能增溫 勤凱5月營收創歷史次高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱副董事長莊淑媛。記者簡永祥／攝影
勤凱副董事長莊淑媛。記者簡永祥／攝影

電子材料大廠勤凱公告5月營收回升至2.3億元、月增1.8%、年增64.8%，創歷史次高，主要是受惠人工智慧（AI）需求增溫，終端客戶需求攀升。公司指出，積層陶瓷電容（ MLCC）市況轉佳，客戶出貨持續增溫中，本季展望佳。

為搶占AI商機，新應用領域逐步開花結果。COWOS先進封裝的TIM1散熱膏，可填補晶片與散熱蓋間的導熱需求。COPOS先進封裝的TGV玻璃基板盲孔填膏，切入下世代封裝基板材料市場。至於AI伺服器合金膏方面，扮演讓材料完美結合的「強力膠與傳導動脈」，客戶已利用最新製程將勤凱供應的原材料與PTFE結合，以供應高頻高速多層板製程所需，這些新產品，都可望替未來營運帶來新動能。

勤凱副董事長莊淑媛表示，旗下產品銅膏主要用在電容MLCC，第二季銅高出貨量有機會季增近五成。銀膏終端產品為電感相關，動能亦佳，5月營收已連續第八個月年增維持雙位數成長，顯示基本面好轉；累計前五月營收為10.89億元，年增56.93%，為歷史同期新高。

莊淑媛直言，今年隨著銀、銅等原物料報價攀升，電感、電阻、磁珠等被動元件平均報價自4月起陸續調漲10%至 15%，下游客戶開始策略性提前備料。台灣、中國及韓國的被動元件客戶滲透率持續也逐步提升，今年銅膏出貨量可望顯著成長。勤凱第1季每股純益交出歷史新高2.55元，4月自結每股純益0.88元，維持高檔水準。

營收

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