快訊

「太陽花女神」遭5地檢署通緝潛逃美國七年 傍晚抵桃機畫面曝光

黃仁勳一眼看見…她高舉1物被點名上台 獲全場唯一簽名合照樂瘋

雨彈襲全台！新北升級豪雨 16縣市持續發布豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海與英特爾策略合作 共推雲端機櫃、邊緣及實體AI次世代平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與英特爾執行長陳立武宣布，雙方進行策略合作。圖／英特爾提供
鴻海科技集團董事長劉揚偉（左）與英特爾執行長陳立武宣布，雙方進行策略合作。圖／英特爾提供

鴻海科技集團今（4）日宣布與英特爾進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在全球製造、系統整合與人工智慧（AI）資料中心部署能力上的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位AI解決方案，並加速由AI驅動的技術推動邊緣和Physical AI應用。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「AI正快速重塑全球產業與社會運作模式，鴻海憑藉『3+3+3』策略，積極布局 AI、半導體與次世代通訊等核心技術，並推進智慧製造、智慧電動車與智慧城市三大平台發展。此次與英特爾的合作，將結合雙方在運算平台、系統整合與全球供應鏈的優勢，共同打造新世代AI Infrastructure、Edge AI與 Physical AI生態系，加速AI應用落地。」

英特爾執行長陳立武表示，「AI快速成長，尤其是大規模推論與代理式AI工作負載興起，正在重新定義現代運算所需具備的能力。這些需求仰賴橫跨整個技術堆疊的全面創新，涵蓋從新一代矽晶與晶片設計、機櫃級系統，到邊緣 AI與Physical AI的部署。我們與鴻海的合作，匯聚雙方在晶片設計、機櫃級解決方案，及全球系統整合上的深厚專業。雙方將共同加速端到端平台的發展，釋放更多全新能力，並進一步擴大AI在全球的影響力。」

根據合作內容，雙方將結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在系統整合、全球製造規模與客戶服務能力上的深厚基礎，共同推動由 AI驅動的解決方案的規模化部署。

首先，在 AI機櫃（AI Rack）領域，雙方將探索開發與商業化機櫃級 AI基礎設施解決方案，涵蓋以Intel Xeon處理器為基礎的機櫃與AI加速器架構，並共同推進高速互連（interconnect）、散熱與液冷設計、系統監測，以及AI 資料中心擴充性等關鍵技術，提供更高效能與高能源效率的 AI 部署解決方案。

雙方在邊緣和Physical AI領域，將共同定義下一代邊緣AI與Physical AI 平台架構，布局Agentic AI、終端智慧與機器人等應用方向。此合作將進一步推動和支援智慧製造、智慧城市、車用與機器人等多元場景。

此外，雙方也將探索於客製化ASIC、SoC 與系統整合等設計服務上的合作機會，結合英特爾的完整晶片能力與鴻海完整的設計製造生態系，此合作涵蓋晶片、模組與系統，將拓展全球市場商機。

鴻海 英特爾 劉揚偉

延伸閱讀

鴻海攜手SK集團 共同布局 AI 伺服器、AI 資料中心及能源解決方案

研華搭COMPUTEX熱潮舉辦全球夥伴大會 力推Physical AI與WEDA架構

鴻海最後一盤爆7,026張賣單 失守300元收293元、市值4.1兆元

宜鼎展出高通Dragonwing 邊緣AI全線產品陣容

相關新聞

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台灣出席COMPUTEX 2026及相關行程，再度掀起大批民眾追隨的「仁來瘋」熱潮。不過，一段粉絲簽名互動畫面近日在社群平台瘋傳，向來以親民著稱的黃仁勳，罕見流露無奈神情，甚至當場對一名持續要求簽名的女子說出「妳實在太麻煩了」，引發熱議。

全世界含金量最高的蛋糕是這顆！黃仁勳預言蘊含百兆商機

呼應輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今年提出的「AI是五層蛋糕（five-layer cake）」論述，在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）會場廣達旗下雲達科技展位，由廣達董事長林百里、副董事長梁次震與執行副總經理暨雲達科技總經理楊麒令，攜手為黃仁勳獻上由彩色杯子蛋糕組成的「AI五層蛋糕」，堪稱是全世界「含金量」最高的蛋糕。

三星喊10年內超車台積電 魏哲家兩字回應：做夢

三星半導體在晶圓代工領域再度喊出10年內超車台積電（2330），加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期預告5日將再訪南韓引發關注，對此，台積電董事長魏哲家在股東會後受訪直言，預期台灣將可保持優勢，對手一直喊十年後趕上台積電，「我給他們評語做夢」。

強強聯手！鴻海結盟英特爾 提供晶片機櫃到系統的全方位 AI 解決專案

鴻海（2317）4日宣布與英特爾（Intel）將進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在全球製造、系統整合與 AI 資料中心部署能力上的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位 AI 解決方案，並加速由 AI驅動的技術推動邊緣和Physical AI應用。

捷克參議院議長韋德齊訪台 國科會：助發展半導體生態系

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）3日率團拜會國科會主任委員吳誠文，就台捷科研合作成果及未來合作交流交換意見，雙方對於台捷兩國在半導體領域的合作成果表達高度肯定，並強調「先進晶片設計研究中心」與「晶創計畫布拉格辦公室」的運作已為兩國科研機構與產業界的交流提供最佳合作範例。

影／台積電股東會外 勞環團場外請願促工安管理與生態保育

台積電今天將開股東會，工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、桃園市產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會、尊嚴修法聯盟、台灣樹人會、大地心環境關懷協會、新竹公民行動聯盟等團體今早於股東會場外開聯合記者會，並由取得股東委託書的代表進入股東會發言，提出建立職災勞工與家屬慰問、照顧、法律協助及心理支持機制；強化工安自主管理，落實至所有承攬、再承攬及派遣單位；設立真正獨立第三方職安監督機制等訴求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。