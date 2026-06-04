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研華搭COMPUTEX熱潮舉辦全球夥伴大會 力推Physical AI與WEDA架構

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華的全球夥伴大會WPC今年首度與COMPUTEX展整合舉行，現場吸引近千名觀眾與會。圖為嵌入式事業群總經理張家豪。記者鍾張涵／攝影
物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華的全球夥伴大會WPC今年首度與COMPUTEX展整合舉行，現場吸引近千名觀眾與會。圖為嵌入式事業群總經理張家豪。記者鍾張涵／攝影

物聯網智能系統與嵌入式平台大廠研華嵌入式事業群總經理張家豪今（4）日指出，人工智慧（AI）已從過去集中於雲端模型訓練與生成式AI，進一步演進至具備感知、推理與行動能力的Physical AI階段，AI未來將真正能即時參與產業決策與自主運作，成為推動產業智慧化升級的重要力量。

張家豪今天在COMPUTEX官方論壇上，以「From Digital to Physical: Edge AI Computing & WEDA」為題，分享AI從數位世界邁向實體產業現場的最新發展趨勢。張家豪強調，全球正站在邊緣AI發展的重要轉折點，即將迎來Physical AI快速成長的重大浪潮。

研華全球夥伴大會WPC今年首度與COMPUTEX展整合舉行，研華董事長劉克振表示，研華今年以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為主軸，兩活動整合擴大舉辦，就是希望透過全球生態系合作，建立更完整的邊緣AI產業鏈，進而串聯技術夥伴、開發者與產業客戶，打造可複製且具規模化的解決方案。

WPC今年吸引來自全球超過800位技術夥伴、產業領導與生態系成員共襄盛舉，透過12場垂直產業論壇，共同探討邊緣AI（Edge AI）、實體AI（Physical AI）與AI代理（AI Agent）的最新發展趨勢。

研華表示，希望打造橫跨全球技術趨勢、前端產品體驗與跨國商業媒合的平台，透過為期三天的密切交流，讓全球與會者直擊最先進的邊緣運算與AI智慧方案，更實質促進全球生態系夥伴在策略、技術與商機。

研華北美區總經理牛文中說，企業導入邊緣AI的需求快速成長，客戶需要的已不再只是單一硬體設備或AI模型，而是能夠整合硬體、軟體、AI框架、系統部署與場域服務的系統級夥伴。尤其在智慧製造、醫療、物流與自主設備等應用場域中，AI專案往往涉及跨平台整合、即時運算、資料整理與現場維運等複雜需求，因此AI商業化的關鍵成功因素就在於是否具備完整生態系協作能力，以及可快速規模化部署的架構能力。

為協助企業跨越AI導入過程中的整合與部署挑戰，研華WISE事業群副總兼首席軟體架構師黃思瑋也在論壇上，進一步分享WEDA架構。

黃思瑋說，WEDA的目的在於提供一開放架構，加速開發者與企業於各式GPU、NPU晶片上開發AI Agent、數位孿生、邊緣AI等應用，並大幅降低多場域、大量邊緣AI設備部署，以及AI模型生命周期管理的複雜度。透過一致性的開發架構與生態系支援，研華希望協助夥伴將AI應用從概念驗證階段，快速推進至可持續營運的大規模商業部署，攜手迎來邊緣AI的全面普及。

研華 張家豪 COMPUTEX

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