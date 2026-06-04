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宏碁 4月加拿大 Windows 個人電腦市占居冠

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2026年4月在加拿大Windows個人電腦市場表現亮眼，以23.2%市占位居第一，年成長達43.9%；其中筆記型電腦以24.5%市占居冠，年成長更達52.7%，遠優於市場表現（均值負9.5%），展現強勁動能。此外，桌上型電腦亦以18.0%市占居冠，年成長達9.3%（均值負2%）。

宏碁持續透過完整產品布局滿足消費者、商務及教育等多元需求，並積極將AI技術導入旗下產品線。為持續回應市場對AI運算裝置的需求，宏碁近期更更宣布擴大Aspire AI系列Copilot+ PC產品陣容，推出四款全新機型，包括Acer Aspire X 16 AI筆記型電腦、Acer Aspire 18 AI筆記型電腦，不僅展現直覺的AI應用功能，更結合新一代的處理器效能，提供多元的配置選項，以強大運算能力與現代化設計，滿足不同的使用需求與應用情境。

宏碁 Windows 加拿大

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