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永擎和Datasection策略合作 於泰國部署AI伺服器

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

Datasection 株式會社（以下簡稱「Datasection」）今日宣布，向全球領先的高密度與高效能伺服器製造商之一、總部位於台灣的永擎（7711）電子採購 587 台 NVIDIA B200 GPU 伺服器。

這批設備將部署於Datasection 位於泰國曼谷近郊的 AI 數據中心，並預計作為專屬的高效能運算平台，服務一家需要全球最先進運算環境的美國領先企業。永擎的伺服器之所以脫穎而出並獲採購，是因為該頂尖基礎設施解決方案，完全能夠滿足該美國客戶所提出的極其嚴苛之技術規範與效能要求。

在泰國政府積極推動「泰國 4.0（Thailand 4.0）」國家戰略以及「國家 AI 戰略第二階段（2024–2027）」的背景下，整個東南亞地區對先進 AI 運算資源的需求正呈現爆發式增長。

永擎藉由其在先進散熱管理技術和高密度伺服器架構方面的業界領先專業知識而享譽全球，是支持 NVIDIA AI 基礎設施生態系統的全球關鍵夥伴。

透過永擎電子強大的全球供應鏈能力，Datasection 已成功鎖定並確保了 587 台 NVIDIA B200 伺服器的優先且穩定的大規模供應。在全球對此類系統的需求持續飆升、採購條件日益緊縮之際，此項安排顯著降低了交期延誤的風險，確保能及時向客戶提供運算資源。

藉由引進永擎電子在高密度伺服器建置技術上的豐富經驗，Datasection 將能把 NVIDIA B200 GPU 的卓越效能發揮到極致。此外，透過整合先進的冷卻與散熱管理解決方案，將得以打造出具備優異能源效率的次世代節能 AI 運算平台。

泰國 伺服器

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