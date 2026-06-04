利機今年營運表現 受惠於併購與漲價效益

利機（3444）日前宣布加碼投資明鈞源，持股比重拉升到八成以上。利機總經理黃道景表示，今年原本公司業務就預期會成長，加上合併明鈞源的效益，估計今年業績可能有二至三成的增幅，對於獲利也會有所挹注。

利機從通路代理業務，逐步發展自有產品線與製造量能，今年累計前四月合併營收為4.28億元，年增約3％。明鈞源本來就是利機均熱片產品的製造夥伴，透過併購，利機取得其大量產能。相關股權交易預計於今年7月1日完成交割，因此對於利機的併購挹注效益，可望從下半年開始發酵。

對於利機營運主力項目均熱片的發展，黃道景預期今年仍會保持高速成長態勢，並估計今年均熱片占整體業績比重將達四成左右。

利機均熱片相關業務從小尺寸切入，近年已跨足到較高階的中大尺寸應用，黃道景指出，預計今年中大尺寸的出貨占比即可達五成水準。

除了併購效益，另外，由於原物料價格上漲，利機的產品售價也必須適時反映成本，黃道景提到，該公司與客戶協商，大致於5月談定，從6月起依照各產品線不同，價格約有不同的雙位數百分比漲幅。