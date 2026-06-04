南韓三星苦追有機會超車台積嗎？ 魏哲家霸氣回：做夢！

輝達執行長黃仁勳在來台近兩周後，預定今離台訪韓，媒體在與台積電董事長魏哲家交流時，向魏哲家提問如何看全球半導體競爭加劇、南韓三星未來是否會因記憶體坐大，威脅台積電領先地位。魏哲家直球霸氣回應說：「做夢！」他說，台積電在全球半導體代工地位會一直領先，而且會永遠領先。

外界擔心南韓或其他競爭對手未來超越台積電，魏哲家表示，類似說法他已經聽了20多年。「20年前他們說十年後要追上台積電。」、「十年前又說十年後要追上台積電。」、「最近還在說十年後要追上台積電。」對此，他的評語只有兩個字：「做夢。」

魏哲家指出，半導體產業不是單一工廠或單一技術的競賽，而是整體供應鏈與生態系的競爭。即使未來部分生產線移往海外，真正核心的研發能力仍然留在台灣。「真正的研發都在這裡（指台灣）。」、「大量生產也都是從台灣開始。」

他強調，從晶圓製造、先進封裝、測試、材料設備到電子組裝，台灣形成全球最完整且效率最高的供應鏈聚落，這並非短時間能夠複製。

魏哲家以南韓為例指出，南韓在記憶體領域確實具有全球領先地位，所以包括黃仁勳在內的國際企業高層都必須前往南韓與記憶體廠合作。但在邏輯晶片領域，全球最強的能力仍集中在台灣。

他表示，台積電之所以能夠持續保持領先，不僅來自技術優勢，更來自客戶長期建立的信任關係。許多客戶在規畫新產品時，第一時間仍會優先找台積電合作，因為成功機率最高、風險最低。他並爆料說，黃仁勳這次訪韓，已事先知會他，而且會去吃什麼炸雞也都先說了。「他就是為了記憶體而去的。」

魏哲家強調，這次AI強勁需求爆發，已超乎所有供應鏈的預期，連黃仁勳都無法事先預料，才會導致很多零組件及原材料及記憶體缺貨，但台積電已努力設法，讓在晶片生產部分，無論增加先進製程、先進封裝等產能，不會成為AI晶片供應鏈的瓶頸。

台積電目前目前在美國和台灣仍持續大規模投資，美國亞利桑那州希望加趕其他廠興建作業；台灣包括高雄楠梓2奈米基地與多座先進封裝廠同步建設，未來仍將以台灣作為最重要的研發與量產中心。

魏哲家強調，面對全球競爭，台積電不會鬆懈，但也不認為競爭對手短期內能夠複製台灣數十年累積的產業實力。