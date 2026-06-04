光寶科撤銷2筆公司債發行計畫 合計規模120億元

鴻海（2317）4日宣布與英特爾（Intel）將進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在全球製造、系統整合與 AI 資料中心部署能力上的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位 AI 解決方案，並加速由 AI驅動的技術推動邊緣和Physical AI應用。

2026-06-04 13:43