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光寶科撤銷2筆公司債發行計畫 合計規模120億元
考量股市波動大，光寶科今天公告，向金管會申請撤銷2筆國內無擔保轉換公司債發行計畫，合計發行面額上限達新台幣120億元。
光寶科說明，此次撤銷發債計畫，主要考量近期股市波動較大，為避免貿然發行影響公司及股東權益，擬向主管機關申請撤銷辦理。
光寶科強調，撤銷發債計畫後，資金需求將改以自有資金或其他方式支應，對公司財務、業務無重大影響。
光寶科是在2025年10月底的董事會中，決議2筆國內無擔保可轉換公司債發行計畫，其中國內第一次無擔保轉換公司債發行總面額上限為40億元，國內第二次無擔保轉換公司債發行總面額上限80億元。
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