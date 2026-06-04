聽新聞
0:00 / 0:00
倚天酷碁受惠跨境電商拉貨 5月營收創新高
宏碁集團旗下電腦周邊與生活周邊供應商倚天酷碁-創今天公布5月合併營收約新台幣4.53億元，月增11%、年增94%，創單月歷史新高，連續40個月年增率正成長。
倚天酷碁發布新聞稿表示，5月主要動能來自於即將到來的亞馬遜（Amazon）會員日（Prime Day）購物節，跨境電商通路提前拉貨，呈現「旺季效應提前發酵」的成長態勢。
倚天酷碁指出，將以近期投資的美國電腦周邊品牌Plugable的高階硬體為核心樞紐，融合本身人工智慧（AI）技術量能，將邊緣運算與多元智慧生活、微移動等實體場景進行深度整合，持續優化高附加價值產品組合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。