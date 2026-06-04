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遭指控違反證交法 遠見科技總經理黃庭洋嚴正駁斥、將追究法律責任

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

遠見科技（3040）6月8日將召開股東會，補選一名獨立董事；但在股東會前，卻傳出有投資人針對總經理黃庭洋發函指控其涉及違反《證券交易法》，黃庭洋及公司主管人員則是嚴正駁斥，強調該名股東未經查證，且與事實不符，恐損及公司及公司成員名譽與權益，將追究不實言論衍生的法律責任。

黃庭洋表示，該名股東所謂律師函在還沒送達公司前已經先透過媒體在網路散播，恐怕有「重炒作、輕法律」的程序瑕疵，期盼各界勿聽信未經證實的傳聞。同時，公司6月2日已在公開資訊觀測站公告指出，迄今尚未有主管機關認定該公司或公司經理人有報導所述違反《證券交易法》情事，且亦未收得任何具體證據（包括但不限於人證、物證、書證等），已委請律師提出澄清書面，嚴正否認內線交易情事。

黃庭洋進一步說明，遠見2025年考量資產管理部物流倉拓展及AI事業部新創立，欲補足相關人才，錄用人員皆經評估其專業與適任度，並持續審慎評估整體經營綜效與組織人力優化。

然而物流倉事業進度延遲，公司內部因此向董事長說明費用樽節考量，嚴格依據《勞動基準法》等相關法令，進行5位中階或基層同仁面談與資遣作業，程序均合法合規，非人為惡意辭退或被迫離職。財務長透過公司聲明指出，自己已任職逾1年，各項財務會計業務均依法、依規正常推動，相關不實傳聞純屬子虛烏有。

黃庭洋說明，去年2月初，經李姓自然人邀約與林姓股東認識，當時林姓股東表示自己為遠見公司之中實戶，經查去年1月的股東名冊，就已見其名，其購買遠見公司股票之資訊來源，應來自於他人。又該名股東曾多次向他詢問公司未來前景，基於國際政經氛圍、產業趨勢、技術分析、投資理論與未來展望進行說明，並對林姓股東及全體投資人均強調，核心管理階層會致力於營運，願不負股東期待，以實質經營成果讓股價反應股東價值。

黃庭洋表示，自己僅有一支台灣門號手機，已使用約26年。遠見的財務、管理部等高層也指出，黃庭洋致力於新業務拓展，及客戶、廠商間合作串聯，如物流倉收購、記憶體產品買賣，於辦公室內未曾見過其同時操作2支手機進行個人買賣下單或頻繁當沖交易。

黃庭洋強調，針對部分內部高階經理人涉嫌透露不實資訊予林姓股東的行為，公司將保留法律追訴權，以捍衛公司治理。由於股東會在即，律師團隊已嚴密監控，避免有心人士利用媒體輿論操弄，企圖恐嚇股東並干擾正常經營。

股東會

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