魏哲家談與黃仁勳搶人才：我不怕他 台積電是「努力工作、快樂生活」

台積電董事長魏哲家在股東會後媒體聯訪中，被問及輝達執行長 Jensen Huang（黃仁勳）近年持續擴大在台招募人才，未來，台積電是否面臨更激烈的人才競爭。對此，魏哲家展現一貫幽默風格表示：「我不怕他。」

魏哲家說，外界看到黃仁勳對外宣布大規模徵才計畫，但實際情況並非如想像中龐大。「薪水很好就幾個人？那個講出來的數字好看而已。」

魏哲家更分享黃仁勳著名的管理哲學說：「Jensen（黃仁勳）的口號是Run, don't walk。」意思和他共同，「一定要用跑的，不能用走的。」

他則趁機為台積電企業文化打廣告說：「台積電是努力工作、快樂生活！」現場媒體隨即笑成一片。

談到人才競爭，魏哲家表示，台積電長期以來都面對全球企業挖角與搶才挑戰，但公司最重要的競爭力來自完整的人才培育制度、技術平台以及持續成長的發展機會。

他強調，台積電近年持續透過調薪、分紅與員工持股等方式分享企業成長成果。以員工獎酬來看，已連續三年維持超過30%的成長幅度，在台灣企業界屬於領先水準。

此外，台積電員工有超過九成同時也是公司股東，能透過股價成長與股利分享企業獲利成果，形成員工、股東與公司共同成長的正向循環。

魏哲家也花很多時間解釋這次改變員工分紅引起誤解，他強調，台積電規模愈來愈龐大，納稅占台灣GDP比重已達25%，但台積電沒有得到更多的誇獎，反而遭致更多苛責。他強調，台積電納稅比率寫下歷年新高，這是經營階層的榮耀，但也意謂台積電未來要承擔的社會賣任加重。

台積電經營團隊要對員工、股東及社會負責，但隨著公司賺錢能力提高，有必要提升對社會的回饋，這是他這次調整整體分紅的最大用意。

至於人工智慧（AI）浪潮雖然帶來全球搶才熱潮，他強調人才選擇的不只是薪資，更包括企業文化、發展機會與長期成長性。台積電將持續透過技術領先與人才培育優勢，吸引全球優秀人才加入。