快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家談與黃仁勳搶人才：我不怕他 台積電是「努力工作、快樂生活」

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
台積電董事長魏哲家今會後接受媒體訪問時，談與黃仁勳搶人才：我不怕他，台積電是「努力工作、快樂生活」。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家今會後接受媒體訪問時，談與黃仁勳搶人才：我不怕他，台積電是「努力工作、快樂生活」。記者季相儒／攝影

台積電董事長魏哲家在股東會後媒體聯訪中，被問及輝達執行長 Jensen Huang（黃仁勳）近年持續擴大在台招募人才，未來，台積電是否面臨更激烈的人才競爭。對此，魏哲家展現一貫幽默風格表示：「我不怕他。」

魏哲家說，外界看到黃仁勳對外宣布大規模徵才計畫，但實際情況並非如想像中龐大。「薪水很好就幾個人？那個講出來的數字好看而已。」

魏哲家更分享黃仁勳著名的管理哲學說：「Jensen（黃仁勳）的口號是Run, don't walk。」意思和他共同，「一定要用跑的，不能用走的。」

他則趁機為台積電企業文化打廣告說：「台積電是努力工作、快樂生活！」現場媒體隨即笑成一片。

談到人才競爭，魏哲家表示，台積電長期以來都面對全球企業挖角與搶才挑戰，但公司最重要的競爭力來自完整的人才培育制度、技術平台以及持續成長的發展機會。

他強調，台積電近年持續透過調薪、分紅與員工持股等方式分享企業成長成果。以員工獎酬來看，已連續三年維持超過30%的成長幅度，在台灣企業界屬於領先水準。

此外，台積電員工有超過九成同時也是公司股東，能透過股價成長與股利分享企業獲利成果，形成員工、股東與公司共同成長的正向循環。

魏哲家也花很多時間解釋這次改變員工分紅引起誤解，他強調，台積電規模愈來愈龐大，納稅占台灣GDP比重已達25%，但台積電沒有得到更多的誇獎，反而遭致更多苛責。他強調，台積電納稅比率寫下歷年新高，這是經營階層的榮耀，但也意謂台積電未來要承擔的社會賣任加重。

台積電經營團隊要對員工、股東及社會負責，但隨著公司賺錢能力提高，有必要提升對社會的回饋，這是他這次調整整體分紅的最大用意。

至於人工智慧（AI）浪潮雖然帶來全球搶才熱潮，他強調人才選擇的不只是薪資，更包括企業文化、發展機會與長期成長性。台積電將持續透過技術領先與人才培育優勢，吸引全球優秀人才加入。

黃仁勳 台積電 魏哲家

延伸閱讀

魏哲家年薪比黃仁勳高？魏急否認 強調董事會要他留久一點

台積電員工安心上班 董座魏哲家掛保證：考績制度不變

台積電股東會／黃仁勳透露未來應用？魏哲家笑回：有講

魏哲家金句狂出：不怕英特爾搶單、不考慮股票回購、不會亂漲價

相關新聞

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台灣出席COMPUTEX 2026及相關行程，再度掀起大批民眾追隨的「仁來瘋」熱潮。不過，一段粉絲簽名互動畫面近日在社群平台瘋傳，向來以親民著稱的黃仁勳，罕見流露無奈神情，甚至當場對一名持續要求簽名的女子說出「妳實在太麻煩了」，引發熱議。

全世界含金量最高的蛋糕是這顆！黃仁勳預言蘊含百兆商機

呼應輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今年提出的「AI是五層蛋糕（five-layer cake）」論述，在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）會場廣達旗下雲達科技展位，由廣達董事長林百里、副董事長梁次震與執行副總經理暨雲達科技總經理楊麒令，攜手為黃仁勳獻上由彩色杯子蛋糕組成的「AI五層蛋糕」，堪稱是全世界「含金量」最高的蛋糕。

三星喊10年內超車台積電 魏哲家兩字回應：做夢

三星半導體在晶圓代工領域再度喊出10年內超車台積電（2330），加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期預告5日將再訪南韓引發關注，對此，台積電董事長魏哲家在股東會後受訪直言，預期台灣將可保持優勢，對手一直喊十年後趕上台積電，「我給他們評語做夢」。

強強聯手！鴻海結盟英特爾 提供晶片機櫃到系統的全方位 AI 解決專案

鴻海（2317）4日宣布與英特爾（Intel）將進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，及鴻海在全球製造、系統整合與 AI 資料中心部署能力上的深厚基礎，雙方將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位 AI 解決方案，並加速由 AI驅動的技術推動邊緣和Physical AI應用。

捷克參議院議長韋德齊訪台 國科會：助發展半導體生態系

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）3日率團拜會國科會主任委員吳誠文，就台捷科研合作成果及未來合作交流交換意見，雙方對於台捷兩國在半導體領域的合作成果表達高度肯定，並強調「先進晶片設計研究中心」與「晶創計畫布拉格辦公室」的運作已為兩國科研機構與產業界的交流提供最佳合作範例。

影／台積電股東會外 勞環團場外請願促工安管理與生態保育

台積電今天將開股東會，工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、桃園市產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會、尊嚴修法聯盟、台灣樹人會、大地心環境關懷協會、新竹公民行動聯盟等團體今早於股東會場外開聯合記者會，並由取得股東委託書的代表進入股東會發言，提出建立職災勞工與家屬慰問、照顧、法律協助及心理支持機制；強化工安自主管理，落實至所有承攬、再承攬及派遣單位；設立真正獨立第三方職安監督機制等訴求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。