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研華搭COMPUTEX熱潮 舉辦全球夥伴大會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華嵌入式事業群總經理張家豪4日於COMPUTEX官方論壇中則以「From Digital to Physical：Edge AI Computing & WEDA」為題，分享AI從數位世界邁向實體產業現場的最新發展趨勢。研華／提供
研華嵌入式事業群總經理張家豪4日於COMPUTEX官方論壇中則以「From Digital to Physical：Edge AI Computing & WEDA」為題，分享AI從數位世界邁向實體產業現場的最新發展趨勢。研華／提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）3日於研華智能共創園區舉辦全球夥伴大會 WPC（World Partner Conference），今年研華 WPC 首度與 COMPUTEX 展覽深度整合，成功吸引來自全球超過 800 位技術夥伴、產業領導與生態系成員共襄盛舉，透過12場垂直產業論壇，共同探討邊緣 AI（Edge AI）、實體 AI（Physical AI）與AI代理（AI Agent）的最新發展趨勢。作為全球邊緣 AI 產業的年度盛事，研華打造出橫跨全球技術趨勢、前端產品體驗與跨國商業媒合的平台，透過為期三天的密切交流，不僅讓全球與會者直擊最先進的邊緣運算與 AI 智慧方案，更實質促進了全球生態系夥伴在策略、技術與落地商機上的深度綁定。

研華董事長劉克振表示，研華今年以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為主軸，首度將 WPC 與 COMPUTEX 整合擴大舉辦，就是希望透過全球生態系合作以建立更完整的邊緣AI產業鏈，進而串聯技術夥伴、開發者與產業客戶，打造可複製且具規模化的解決方案。

研華北美區總經理牛文中從市場第一線觀察指出，企業導入邊緣 AI 的需求快速成長，客戶需要的已不再只是單一硬體設備或 AI 模型，而是能夠整合硬體、軟體、AI 框架、系統部署與場域服務的系統級夥伴。尤其在智慧製造、醫療、物流與自主設備等應用場域中，AI 專案往往涉及跨平台整合、即時運算、資料整理與現場維運等複雜需求，因此 AI 商業化的關鍵成功因素就在於是否具備完整生態系協作能力，以及可快速規模化部署的架構能力。

針對市場對於規模化架構的需求，研華嵌入式事業群總經理張家豪於 6月4日COMPUTEX官方論壇中則以「From Digital to Physical：Edge AI Computing & WEDA」為題，分享 AI 從數位世界邁向實體產業現場的最新發展趨勢，現場吸引近千名觀眾與會。張總經理表示：「全球正站在邊緣 AI 發展的重要轉折點，並即將迎來 Physical AI 快速成長的重大浪潮。 AI 已從過去集中於雲端模型訓練與生成式 AI，進一步演進至具備感知、推理與行動能力的 Physical AI 階段，AI 未來將真正能即時參與產業決策與自主運作，成為推動產業智慧化升級的重要力量。」

為協助企業跨越 AI 導入過程中的整合與部署挑戰，研華 WISE 事業群副總兼首席軟體架構師黃思瑋博士於論壇中進一步分享 WEDA（WISE-Edge Developer Architecture）架構。黃思瑋指出：「WEDA的目的在於提供一開放架構，加速開發者與企業於各式 GPU、NPU 晶片上開發 AI Agent、數位孿生、邊緣 AI 等應用，並大幅降低多場域、大量邊緣 AI 設備部署以及 AI 模型生命周期管理的複雜度。」透過一致性的開發架構與生態系支援，研華希望協助夥伴將 AI 應用從概念驗證階段，快速推進至可持續營運的大規模商業部署，攜手迎來邊緣 AI 的全面普及。

研華

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