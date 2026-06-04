AI 不會泡沫 因為台積電固執踩剎車？魏哲家這樣回

外媒報導，知名基金經理人評價全球AI不會泡沫是因台積電（2330）有一群有經驗的老人固執地踩剎車，對此台積電董事長魏哲家在股東會後回應記者提問該議題時，也開誠布公地回答。

記者提問，外媒報導曾在富達基金管理超過170億美元資產、現任Atreides Management首席投資長的科技投資人Gavin Baker形容，台積電是由一群70多歲、非常固執有經驗的老人管理，他們親身經歷過台灣半導體產業從落後英特爾，到一步步建立全球領先地位的年代，因此非常清楚科技泡沫與崩盤的代價。

對上述說法，魏哲家則直言，Baker他原意是說AI不會泡沫是台積在踩煞車，一群有經驗的老人在踩剎車，但說真的台積沒有刻意控制，也不是台積原意去踩剎車，可能固執有一點、年紀也有，但真的不是刻意踩剎車。

魏哲家說，台積電盡量加大力道蓋產能給客戶，但誰知道客戶生意成長這麼快，從2023年GPT推出到現在發展遠出乎預料。魏哲家也透露，曾問輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這麼聰明怎麼不早告知這點，但對方也回說他也不知道，現在沒人，包含台積電，都沒辦法預測，而這些所有需求全都到台積，台積也看不出來。

魏哲家也直言，台積電一直在加強生產，台灣十幾個工地在蓋，但現在社會對台積電評價都說工資被我們搞壞，還說工人不夠蓋廠什麼都貴，台積盡量努力擴廠但沒有刻意踩剎車。