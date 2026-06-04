台積電員工安心上班 董座魏哲家掛保證：考績制度不變

台積電（2330）員工分紅議題持續延燒，台積電股東4日在股東大會上也關心此議題，並說外傳今年考績制度級距也將調整，變相讓大家分紅也將和去年有落差等議題。對此，台積電董事長魏哲家再次完整說明，他強調，台積電連續三年2023-2025年員工分紅增加約30%，今年估計又將年增加超過30%，績效考核制度不會改變，不會降低PMD（績效管理與發展）把大家都打低，是公平合理有一定分配。

4日股東大會上，台積員工分紅成為焦點，魏哲家回應股東提問說，「有股東聽說我們的績效考核也會改變，沒有啦。我們績效高，考核不會改變的，就像我一直保證的，我們一定會照顧員工，我們的員工是把這些好結果創造出來的，這個絕對沒有問題。」

魏哲家回應說，整個台積電的同仁上下一心，才有這樣的好的結果，現在傳說PMD要把大家都打成很低的層級，不會，這怎麼可能，績效考核永遠公平合理，一定有一定的分配，沒有說績效考核好的人全部沒有、壞的人一堆，不會有這種情形，多慮了。

有股東說是否近年薪資增幅遠勝客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，魏哲家也喊冤，「大家都知道黃仁勳身價1,700億美元，是接近5兆元，我不知道工作多久才能達到，甚至公司一年收入都不如他，現在外界說我薪資增加比他多，沒有啦，台灣制度不會有這情況出現。」

魏哲家也強調，台積電照顧員工不遺餘力，對股東支持很感激，台積員工也大部分是股東，照顧員工、股東都是同樣的事情，台積電已連續三年2023-2025年員工分紅增加約30%，今年估計又將年增加超過30%，對員工是相當好的報償，也沒有天花板。對股東也是，對社會的責任回饋，最好的人才加入台積與水電也用了很大一部分，並貢獻25%稅收，對社會責任要加大但也不會減少對員工照顧，公司必須永續經營下去，對股東、員工、社會三者之間都必須盡到責任。

魏哲家也說，台積電一直在加強生產、加大力道蓋廠給客戶產能，光是台灣現在還有十幾個工地在蓋，但現在社會上已對台積評價說工資行情被搞壞，還說工人不夠、造成蓋廠甚麼都貴。

有外界拿三星工會逼公司多分紅一事來和台積比，對該議題，魏哲家也說，南韓這個事情，各位如果看一下，那公司把它5年所有的營業跟它的利潤加起來，可看到他近4年賺1年虧本4年，員工能拿到什麼獎金嗎？而台積電是每一年一直增加上去的，所以用台積經營團隊來講，看的是長期永續的經營，所以連續3年增加30%的獎金，這在台灣任何一公司都值得說出去。