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魏哲家年薪比黃仁勳高？魏急否認 強調董事會要他留久一點

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
台積電董事長今日澄清年執揭露24.22億元薪酬是董事會要他留久一點，年報一次提列3年任期的薪資，後面2年還根本還沒領到。記者季相儒／攝影
台積電董事長今日澄清年執揭露24.22億元薪酬是董事會要他留久一點，年報一次提列3年任期的薪資，後面2年還根本還沒領到。記者季相儒／攝影

台積電董事長魏哲家今（4）日股東會後與媒體交流時，被問年薪有沒有超越輝達執行長黃仁勳時，緊急否認「沒有啦！」他強調是因董事會評估他的年薪和國外廠商執行長（CEO）相比偏低，因此調高薪資並在年報把董事會三年任期的一併揭露，並非一年就領那麼多。

魏哲家原本不想多辯解，他強調：「我不會因為錢留下來。」對他而言，真正重要的是帶領台積電持續成長，並在員工、股東與社會之間取得平衡，讓更多台灣民眾共享企業成功成果。

他解釋完後，希望外界不要聚焦在他的薪資，甚至和黃仁勳對比。強調黃仁勳身價高達1700億美元，換算新台幣逾5兆元，他工作百年也追不上。

魏哲家也在與員工溝通後，今日首度針對台積電內部員工分紅議題引發討論，首度完整說明調整思維。他強調，並非公司不願照顧員工，而是隨著台積電規模愈來愈大，企業對社會的責任也必須同步提升。

魏哲家表示，過去幾年台積電營運持續創高，員工獎金與分紅也同步增加。「連續三年都超過30%。」

他指出，從2023年至2025年，員工獎酬每年均成長超過30%，在台灣企業界已屬極高水準。另一方面，股東獲得的股利成長幅度也接近30%。

魏哲家表示，決策層在追求獲利成長，要兼顧員工、股東及社會責任三面向，過去三年員工分紅年增率約30%，股利分配年增率也達 30%。

從公司角度來看，員工與股東都已分享企業成長成果。

不過魏哲家認為，台積電今天已不再只是一般企業。公司市值占台灣資本市場接近四成，貢獻全國約四分之一稅收，同時也是台灣重要的用電與用水大戶。「我們用了很多社會資源。而且承擔社會責備聲浪也愈來愈大」。他認為，未來企業回饋社會的力度必須提高。「對社會的責任要繼續加重。」

魏哲家也特別針對工安議題做說明。他透露，公司已經改變過去由承包商自行負責工安的思維，未來只要發生在台積電廠區內的事情，都視為台積電自己的責任。

此外，台積電也持續投入綠電、生態保育、節能減碳以及碳捕捉技術，希望把企業影響力延伸到更廣泛的社會層面。

黃仁勳 魏哲家 台積電

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