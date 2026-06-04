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元太發表電子紙電動巴士 顯示完整解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
元太發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動IC設計與電子紙顯示技術的研發成果。記者李珣瑛／攝影
元太發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動IC設計與電子紙顯示技術的研發成果。記者李珣瑛／攝影

全球電子紙領導廠商元太（8069）4日發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動IC設計與電子紙顯示技術的研發成果，充分將電子紙運用在車內空間與車體外觀，讓交通運具同時成為創新的訊息傳遞媒介。

完整的車載顯示解決方案包含E Ink PrismTM打造的車體移動廣告看板、車後方向警示系統、針對車廂內部開發的7.3吋E Ink Spectra 6雙面式吊環廣告牌、25.3吋E Ink Kaleido 3互動式公車路線圖，以及中大尺寸的Spectra 6電子紙廣告看板，滿足各表面與車內告示的顯示需求。

元太科技總經理洪集茂表示，感謝團隊的努力，達成專案中的各項技術突破，也感謝台灣生態圈的夥伴支持、公部門的資源挹注，元太科技得以與夥伴共同開發出「國產車用電子紙驅動IC」，建立關鍵零組件的自主能力，亦將不同的電子紙技術平台應用場景從定點、室內，成功延伸至移動、車身載具上。

經濟部產業發展署金機組陳全政副組長表示，綠色運輸與智慧顯示一直是相當重要的產業發展方向，本次在「產業升級創新平台輔導計畫」的推動下，聚焦電動巴士場域需求、導入超低功耗電子紙技術，期望打造具指標性的亮點解決方案，帶動臺灣車用顯示產業價值創新。

針對場域應用的實際商業價值與未來展望，金龍汽車製造呂奇峯董事長強調，本次的核心主軸，不僅是單一技術的導入，而是將資訊從原本的固定場域延伸至移動場域，提升整體觸及效率。透過電子紙多語系路線資訊與即時公告的推播，真正實現了「資訊跟著人走」的便民服務；而在廣告應用上，每台車皆可視為一個資訊節點，能相較於傳統紙質看板隨路線移動，並依據通勤族、學生或觀光客等不同時段與族群切換內容，進一步發展為強大的「移動式媒體網路」。

電子紙具備超低功耗特性，僅於畫面更新時耗電，能符合電動車對低能耗設備的需求。在巴士長時間營運環境下，不僅能維持穩定顯示，更能將能源優先保留給車輛行駛所需動能，即時傳遞資訊而不影響續航表現。此外，電子紙不發光的特性可降低視覺干擾，提供更舒適的乘車體驗。

該專案以電子紙取代用於廣告或告示的紙本與LCD顯示設備，不僅降低紙張耗用及人工更換成本，也減少車載顯示系統的能源消耗。搭配電動巴士的低碳運輸特性，可進一步促進綠色交通發展，協助城市朝向永續交通目標邁進。

未來的資訊將不再侷限於螢幕，而是實現「表面即媒體」的概念。不論是車體、站體，甚至各類公共設施的表面，都有機會成為資訊傳遞的介面，持續為智慧交通與永續城市帶來全新樣貌。

目前完整車載顯示解決方案已導入新北市紅26公車路線實際營運。COMPUTEX 2026期間，元太科技將於台北世貿一館D0101展位，以實車規模打造電子紙電動巴士展示區，完整呈現車體外觀、車內資訊顯示與廣告應用等創新成果，讓參觀者親身體驗電子紙於智慧交通場域的多元應用。誠摯邀請各界於6月5日之前前往參觀，共同見證電子紙如何重新定義未來交通載具的資訊傳遞方式。

元太發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，包含針對車廂內部開發的7.3吋E Ink Spectra 6雙面式吊環廣告牌。.記者李珣瑛／攝影
元太發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，包含針對車廂內部開發的7.3吋E Ink Spectra 6雙面式吊環廣告牌。.記者李珣瑛／攝影

元太 電子紙 電動車

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