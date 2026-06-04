元太發表電子紙電動巴士顯示完整解決方案 打造移動式媒體網路新模式

元太（8069）4日發表創新的車載顯示解決方案，以「電子紙電動巴士」為場景，結合國產電動車輛技術、顯示器驅動IC設計與電子紙顯示技術的研發成果，充分將電子紙運用在車內空間與車體外觀，讓交通運具同時成為創新的訊息傳遞媒介；目前完整車載顯示解決方案已導入新北市紅26公車路線實際營運。

完整的車載顯示解決方案包含E Ink PrismTM打造的車體移動廣告看板、車後方向警示系統、針對車廂內部開發的7.3吋E Ink Spectra 6雙面式吊環廣告牌、25.3吋E Ink Kaleido 3互動式公車路線圖，以及中大尺寸的Spectra 6電子紙廣告看板，滿足各表面與車內告示的顯示需求。

元太總經理洪集茂表示，感謝團隊的努力，達成專案中的各項技術突破，也感謝台灣生態圈的夥伴支持、公部門的資源挹注，元太得以與夥伴共同開發出「國產車用電子紙驅動IC」，建立關鍵零組件的自主能力，亦將不同的電子紙技術平台應用場景從定點、室內，成功延伸至移動、車身載具上。