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台積電再加碼投資美國？ 魏哲家：台灣政府批准才會說明

中央社／ 新竹4日電

台積電先前說明赴美投資規模1650億美元，董事長暨總裁魏哲家今天透露潛在再加碼投資動向。他說，市場動能強勁，近年客戶成長可謂是「嚇死人」，加上美國政府也持續鼓勵台積電前往投資；不過他強調，當台積電有新投資計畫時，會與台灣政府商量，得到批准才會對外說明，同時，台灣仍會是台積電最大生產基地。

台積電於2022年宣布投資美國，受惠於客戶需求強勁，上修投資規模，從650億美元加碼千億美元，共計1650億美元，預計建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。第1座晶圓廠已量產4奈米晶片，第2座晶圓廠預計2027年下半年量產3奈米。

魏哲家在台積電股東常會後與媒體交流時表示，台積電先進製程產能分布在台灣及美國，美國方面起初有1塊地，原本計劃投資650億美元，之後加碼1000億美元，預計蓋5到6座廠。

他進一步說明，基於長期規劃，台積電在亞利桑那州再買1塊地，與第1塊土地面積一樣大，「2塊地應該足夠台積電10年內使用」。

魏哲家指出，客戶一直成長，最近幾年的成長簡直是嚇死人，尤其今年的成長更是不得了，促使台積電持續在美國加速產量，同時，美國聯邦政府期盼台積電盡量在美國多生產，台積電也照這個方向前進。

至於何時會再宣布新一輪加碼投資，魏哲家強調，當台積電有新計畫時，會再跟政府商量，未獲批准前不會對外公布。

台積電先前規劃有30%的2奈米產能來自海外廠區，魏哲家坦言目標很難做到，他說，不是台積電講空話，而是亞利桑那州有空污管制，再加上建築工人不夠，正在與美國政府共同努力解決相關問題。

魏哲家說，美國高階晶片產能遠遠不夠，即使加上台灣產能，也無法完全滿足客戶需求，除在美國建廠，台積電也在台灣加速擴產，何時能夠滿足客戶需求，「要很久時間」。

魏哲家表示，台灣建廠速度最快、最有效率，台灣仍會是台積電最大的生產基地。晶圓22廠要加速P3、P4、P5建置，不遺餘力投資台灣，對台積電和台灣都好，不過建築工人不夠，且要保證沒有工安問題才會繼續進行。

台積電 魏哲家 美國

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