「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台灣出席COMPUTEX 2026及相關行程，再度掀起大批民眾追隨的「仁來瘋」熱潮。不過，一段粉絲簽名互動畫面近日在社群平台瘋傳，向來以親民著稱的黃仁勳，罕見流露無奈神情，甚至當場對一名持續要求簽名的女子說出「妳實在太麻煩了」，引發熱議。

有網友在Threads分享一段影片，寫道「世界上能讓我爸回頭兩次加上死亡凝視三秒鐘的人應該也不多了？」畫面顯示，黃仁勳在人群簇擁下替民眾簽名時，竟有人直接將帽子往他身上遞送，甚至一度卡在其手臂上，令黃仁勳感到訝異無奈搖頭。

但還有更誇張的，另一名女子接連遞出多項物品，包括疑似一疊日圓紙鈔及手機，希望取得更多黃仁勳簽名。面對該女子接二連三的要求，黃仁勳雖仍配合簽名，但神情明顯流露不悅，甚至停下腳步回頭看向對方，並以英文表示「You're too much trouble」。

原PO事後補充指出，該名女子在現場停留許久，期間曾以中文及日文交談，手持的紙鈔看起來應為日圓。他也透露，自己與朋友原本在紅龍柱第一排等候，女子原先站在兩人後方，約五分鐘內持續試圖側身擠進兩人之間，「用腳在我們中間卡出一個位子」，甚至踢到他的腳，雖然事後曾以中文道歉，但仍持續往前尋找空隙接近黃仁勳。

影片曝光引發熱議，網友紛紛留言，「這大媽是不是想拿簽名去賣？」、「給帽子的也蠻沒禮貌的」、「一個畫面裡頭，兩個沒禮貌的人」、「乾爹也見識到台灣鯛的功力了」、「能惹毛他也是不簡單⋯」。

還有眼尖網友發現，該名女子並不是第一次向黃仁勳討簽名，「哇！這個大姐很厲害欸！ 到底怎麼能夠一直追上老黃」，原來她之前也曾出現在鴻海攤位討簽名，直言：「不要把人家的友善當成沒有分寸的理由」。