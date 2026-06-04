高雄傳產攜新創導入AI展成果 帶動逾5億元商機

高雄市政府「建構亞灣創新生態系計畫」展現成果，促成逾40項轉型案例，並帶動超過新台幣5億元投資與訂單金額。經濟發展局近日率隊參與台北國際電腦展，展示AI技術落地成果。

經發局今天透過新聞稿表示，2日參與「台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）」新創展會「InnoVEX2026」，在南港展覽館StarFab展區舉辦「數位亞灣，智聯AI」專場活動，邀集傳統產業與新創團隊分享AI導入經驗，呈現高雄從技術驗證、場域實證到產業應用的推動成果，持續強化高雄作為智慧製造與AI應用基地的角色。

經發局長廖泰翔表示，市府近年持續與輝達（NVIDIA）合作推動「智慧高雄燈塔計畫」，將AI應用導入市政治理。面對代理式AI（Agentic AI）與實體AI（Physical AI）發展趨勢，高雄也以「產業主權AI」為核心，透過獎勵機制與實證場域，協助扣件、石化、鋼鐵等傳統產業降低導入AI門檻。

經發局指出，「建構亞灣創新生態系計畫」已吸引62家企業、49組新創團隊參與提案，擴大AI在製造、半導體與傳統產業應用深度。

企業合作案例中，東豐纖維與新創團隊合作打造「智慧工廠大腦」，導入AI系統後已由單一產線擴及全廠，未來將推動預測性維護與海外廠區複製；萬潤科技則透過企業知識型AI平台，有效縮短設備修復時間，提升製造效率。

此外，廖泰翔3日也受邀出席美國亞利桑那州商務廳主辦論壇，延續高雄與亞利桑那州、日本熊本縣建立的科技合作平台。高雄市政府表示，未來將持續深化與亞利桑那州在半導體供應鏈、AI應用、新創育成與人才培育合作，拓展台美創新產業鏈結與國際市場機會。