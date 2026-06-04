全世界含金量最高的蛋糕是這顆！黃仁勳預言蘊含百兆商機

呼應輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今年提出的「AI是五層蛋糕（five-layer cake）」論述，在今年台北國際電腦展（COMPUTEX）會場廣達旗下雲達科技展位，由廣達董事長林百里、副董事長梁次震與執行副總經理暨雲達科技總經理楊麒令，攜手為黃仁勳獻上由彩色杯子蛋糕組成的「AI五層蛋糕」，堪稱是全世界「含金量」最高的蛋糕。

「AI五層蛋糕」由下而上分別為能源（Energy）、晶片（Chips）、基礎設施 （Infrastructure）、模型 （Models）、應用 （Applications），黃仁勳看到蛋糕之後，先是張開雙臂，比了一個下窄上寬的倒金字塔的形狀說：「這個蛋糕可能應該要是個形狀。」意思是說「應用層」應該是佔比最大的一層，他緊接著預言：「這裡有100兆美元商機！（100 trillion here.）」

黃仁勳接下來指指「晶片」所在的那一層說：「我（輝達）所在之處，佔比非常小（where I am very small）。」又指著與雲達科技業務直接相關的基礎設施（Infrastructure）層告訴林百里：「你（雲達）所在之處，佔比非常大（where you are very big）。」

黃仁勳也留在現場跟廣達的夥伴分享這顆全世界「含金量」最高的「AI五層蛋糕」，在色彩繽紛的彩色杯子蛋糕當中，綠色的杯子蛋糕還悉心掛上NVIDIA的logo，讓黃仁勳當場開心地直言：「綠色的最好吃！」

黃仁勳之後也特別向廣達與雲達的技術團隊致意。他半開玩笑地說，自己知道大家早已拚盡全力，但面對方興未艾的AI浪潮，「我實在無法保證未來工作會變得更輕鬆，大家恐怕還是得繼續瘋狂加班。」一句話讓全場莞爾，也點出AI時代最真實的產業樣貌。