三星喊10年內超車台積電 魏哲家兩字回應：做夢

三星半導體在晶圓代工領域再度喊出10年內超車台積電（2330），加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期預告5日將再訪南韓引發關注，對此，台積電董事長魏哲家在股東會後受訪直言，預期台灣將可保持優勢，對手一直喊十年後趕上台積電，「我給他們評語做夢」。

記者詢問如何看台灣的半導體優勢、電子科技優勢還能夠保持多久，魏哲家回應，要有信心，預期可以保持永遠，台積電就是在台灣，這個不是亂講，事實上黃仁勳要去南韓都有先跟我們商量。魏哲家甚至幽默說，「包括他要吃哪一種雞肉，我都知道」。

魏哲家也直言，現在記憶體生產最大量的國家，就是南韓，至於邏輯最大的就在台灣，台積電還有後面的這整串的生態系不是南韓可以copy出來的，這是台灣幾10年下來的功夫的累積，從台積電開始，一直到後面的封裝測試，一直到後面的組裝，一直到鴻海（2317）或者緯創（3231）、華碩（2357），大家都耕耘已久，所以才這麼有把握，說他們會不會幾年就被趕上，沒有那回事，絕對沒有那回事。

魏哲家也直言，舉一個例子來說，對手在20年前說，他們10年後就要趕上台積電，所以10年前他又講說他10年後會趕上台積電，最近他講說10年後他會趕上台積電，給他們的評語是作夢。

魏哲家說，台灣永遠是在AI這個行業會有非常大的優勢，而且在可預見的將來，想要改變、其他的國家想要競爭不太容易，縱使把生產線搬到美國去，包括其他什麼企業應該都會，可是真正的研發都在這裡，而且一開始大量生產都已經從台灣開始。