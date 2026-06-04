鴻海攜手SK集團 共同布局 AI 伺服器、AI 資料中心及能源解決方案

鴻海（2317）4日表示，劉揚偉董事長近日於台北會見韓國SK集團會長崔泰源，雙方就全球AI產業發展進行探討，包括AI伺服器、AI資料中心及能源解決方案等領域的合作，以深化新世代AI基礎設施的競爭力。

面對全球AI產業的崛起，市場對高效能運算（HPC）與AI基礎設施需求持續攀升，建構完整且高效率的AI生態系，已成為推動產業創新與加速AI應用落地的重要關鍵。

本次會談，雙方就亞洲地區大型AI資料中心建設、市場需求趨勢及產業合作模式交換意見。鴻海將發揮在AI伺服器垂直整合、機櫃級系統整合、先進散熱技術及AI資料中心解決方案優勢，攜手合作夥伴共同推動新世代AI基礎設施的發展。

憑藉領先業界的技術實力，SK集團正加速開發建構AI時代核心基礎設施所需的關鍵技術。未來，SK將持續透過下一代AI記憶體技術創新，進一步強化其在全球市場的技術競爭力。

此外，雙方亦針對機器人、能源管理與電池技術等領域進行交流，期待結合SK集團在能源與關鍵技術領域的深厚基礎，及鴻海在全球製造、系統整合與AI應用場域優勢，共同探索未來合作機會。