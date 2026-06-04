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昶瑞進擊日本無人機展 台製動力模組亮相詢問度大增

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
無人機動力模組廠昶瑞機電參加「日本無人機展（Japan Drone 2026）」，展出自主研發的無人機馬達、電子調速器（ESC）及槳葉等完整動力模組系統。展會期間，台灣駐日本代表處大使李逸洋（前排左一）親臨昶瑞展位關心，並由昶瑞總經理楊偉成（前排右一）親自介紹各款不同推力級距的無人機動力系統產品與技術優勢。業者／提供
無人機動力模組廠昶瑞機電參加「日本無人機展（Japan Drone 2026）」，展出自主研發的無人機馬達、電子調速器（ESC）及槳葉等完整動力模組系統。展會期間，台灣駐日本代表處大使李逸洋（前排左一）親臨昶瑞展位關心，並由昶瑞總經理楊偉成（前排右一）親自介紹各款不同推力級距的無人機動力系統產品與技術優勢。業者／提供

無人機動力模組廠昶瑞機電（7642）自主研發的台製動力模組優勢受到市場矚目。隨著全球無人機供應鏈重組，公司於6月3日至6月5日參加日本幕張展覽館舉辦的「日本無人機展（Japan Drone 2026）」，現場詢問熱度較往年明顯提升，成功吸引大批日本及國際買主前來洽詢。

展會期間，台灣駐日本代表處大使李逸洋也特別蒞臨昶瑞展位，關心台灣企業在日本市場的發展情形。

昶瑞總經理楊偉成表示，公司已連續第三年參加日本無人機展，隨著全球無人機供應鏈重組及市場對台灣供應鏈需求增加，今年展會期間客戶詢問度明顯提升，許多客戶對昶瑞自主研發的無人機動力系統展現高度興趣。

近期受到各地對無人機關鍵零組件進出口管制影響，全球無人機製造商積極尋求穩定且可信賴的供應鏈合作夥伴。昶瑞憑藉多年累積的馬達設計與製造能力，所開發的無人機專用馬達產品具備高效率、高可靠度及供應穩定等優勢，成功吸引日本及國際客戶關注。

昶瑞透露，目前已有多家潛在客戶規劃先行下達樣品訂單進行測試與驗證，為後續量產合作奠定基礎。

楊偉成指出，昶瑞已於2026年第1季完成無人機槳葉產品設計開發及量產前準備工作，正式補足無人機動力系統關鍵零組件布局。目前公司已可提供包含馬達、電子調速器（ESC）及槳葉等完整動力模組方案，並正式以整組動力模組方式對外銷售，提供客戶更完整且具競爭力的系統整合服務。

此外，今年也是昶瑞首次於日本無人機展完整展示不同推力級距的無人機動力系統產品線及整機應用級距，從小型無人機應用到中大型工業級無人機動力模組皆有完整布局。其中，高荷重動力系統單軸推力可達100公斤以上，可廣泛運用於物流運輸、工業巡檢、農業植保及國防等高階市場領域，展現公司在無人機動力系統領域的技術實力。

日本政府近年將小型無人機列為優先發展產業之一，並積極推動相關技術及應用發展。昶瑞表示，過去已完成多款小型無人機動力模組打樣開發，並獲得日本客戶肯定。隨著日本市場對台灣供應鏈需求持續提升，公司有望進一步切入日本無人機產業供應鏈體系，拓展新成長動能。

除了積極布局無人機市場外，昶瑞在既有DC節能吊扇事業亦持續推動產品升級與市場拓展。公司預計於6月下旬接續參加美國達拉斯舉辦的照明與家居產業展覽，發表多款全新設計吊扇SKU，展現其在產品設計、智慧控制及節能技術領域的研發成果，並持續拓展北美市場商機。

昶瑞強調，未來將持續深化無人機動力系統與DC節能吊扇兩大核心事業布局，透過技術創新、系統整合能力及非紅供應鏈優勢，積極爭取國際客戶合作機會，打造公司下一階段成長引擎。

無人機 李逸洋 日本

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