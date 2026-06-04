安圖斯 COMPUTEX 展示代理式 AI 及機器人具身智能解決方案

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）於COMPUTEX TAIPEI 2026展示完整AI軟硬體整合方案。除了AI基礎設施與運算平台外，今年更聚焦兩大亮點，包括代理式 AI（Agentic AI）與具身智能（Embodied AI）應用，以及攜手FPT Software推動的產業AI解決方案，展現AI從自主決策、實體互動到商業落地的發展趨勢。

隨著AI技術快速演進，企業對AI的需求已從內容生成，逐步延伸至自主執行任務與實體互動應用。Altos BrainSphere GB10 F1 結合自行研發的一鍵式AI開發與部署平台Altos aiGeni，並整合Hugging Face的Reachy Mini機器人。此方案透過整合NVIDIA OpenShell安全執行環境與NVIDIA NeMo框架，使OpenClaw等AI助理能在受控的企業環境中穩定且安全地運行。

同時，藉由Altos BrainSphere GB10 F1的PFLOPS等級地端算力，延伸至開源的Reachy Mini，打造開箱即用的開發平台，更展現Agentic AI在生活與商業場景中的創新應用，藉由人機互動及編碼設計，加速日常工作效率，展現多元的具身智慧（Emb​odied AI）應用，實現高效能運算與實體互動的深度整合。

除企業應用之外，安圖斯科技更展現AI從數位世界走向實體互動的應用潛力。iGen人形機器人教育平台，整合語音互動、機器人控制、人機介面及AI模型部署能力，可作為培育新世代人才的機器人教具，適用於教育、研究實驗室、人機互動研究及服務型機器人​開發場域。

安圖斯科技亦攜手越南科技與IT服務供應商FPT，於活動中共同展示三項跨關鍵產業的前沿AI應用。所有解決方案皆已在Altos伺服器實驗室完成嚴格驗證，並針對Altos BrainSphere伺服器進行最佳化。

安圖斯本次展示包含：專為銀行業設計的智慧金融風險管理系統 BankEz，可在合規審查決策前精準識別潛在風險；醫療應用平台DocCat，可將手動醫療文件流程自動化並轉換為合規工作流程，有效協助醫護人員每日節省大量行政作業​時間；FleziGalaxy跨產業AI Agent解決方案，基於 APA（Agentic Process Automation）技術，提供虛擬員工能力，加速金融、製造與教育等產業的營運自動化。