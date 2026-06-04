快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

安圖斯 COMPUTEX 展示代理式 AI 及機器人具身智能解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
安圖斯於COMPUTEX TAIPEI 2026展示完整AI軟硬體整合方案，今年更聚焦兩大亮點，包括代理式 AI（Agentic AI）與具身智能（Embodied AI）應用。安圖斯／提供
安圖斯於COMPUTEX TAIPEI 2026展示完整AI軟硬體整合方案，今年更聚焦兩大亮點，包括代理式 AI（Agentic AI）與具身智能（Embodied AI）應用。安圖斯／提供

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）於COMPUTEX TAIPEI 2026展示完整AI軟硬體整合方案。除了AI基礎設施與運算平台外，今年更聚焦兩大亮點，包括代理式 AI（Agentic AI）與具身智能（Embodied AI）應用，以及攜手FPT Software推動的產業AI解決方案，展現AI從自主決策、實體互動到商業落地的發展趨勢。

隨著AI技術快速演進，企業對AI的需求已從內容生成，逐步延伸至自主執行任務與實體互動應用。Altos BrainSphere GB10 F1 結合自行研發的一鍵式AI開發與部署平台Altos aiGeni，並整合Hugging Face的Reachy Mini機器人。此方案透過整合NVIDIA OpenShell安全執行環境與NVIDIA NeMo框架，使OpenClaw等AI助理能在受控的企業環境中穩定且安全地運行。

同時，藉由Altos BrainSphere GB10 F1的PFLOPS等級地端算力，延伸至開源的Reachy Mini，打造開箱即用的開發平台，更展現Agentic AI在生活與商業場景中的創新應用，藉由人機互動及編碼設計，加速日常工作效率，展現多元的具身智慧（Emb​odied AI）應用，實現高效能運算與實體互動的深度整合。

除企業應用之外，安圖斯科技更展現AI從數位世界走向實體互動的應用潛力。iGen人形機器人教育平台，整合語音互動、機器人控制、人機介面及AI模型部署能力，可作為培育新世代人才的機器人教具，適用於教育、研究實驗室、人機互動研究及服務型機器人​開發場域。

安圖斯科技亦攜手越南科技與IT服務供應商FPT，於活動中共同展示三項跨關鍵產業的前沿AI應用。所有解決方案皆已在Altos伺服器實驗室完成嚴格驗證，並針對Altos BrainSphere伺服器進行最佳化。

安圖斯本次展示包含：專為銀行業設計的智慧金融風險管理系統 BankEz，可在合規審查決策前精準識別潛在風險；醫療應用平台DocCat，可將手動醫療文件流程自動化並轉換為合規工作流程，有效協助醫護人員每日節省大量行政作業​時間；FleziGalaxy跨產業AI Agent解決方案，基於 APA（Agentic Process Automation）技術，提供虛擬員工能力，加速金融、製造與教育等產業的營運自動化。

機器人 宏碁 OpenClaw

延伸閱讀

COMPUTEX／新漢攜手高通 搶攻具身AI機器人商機

COMPUTEX／資策會攜手東擎科技 全臺首款AI合規驗證設備亮相

鈺立微攜手AutoSys於電腦展秀出AMR × 智慧避障機器手臂整合方案

COMPUTEX／台灣大攜群聯打造地端AI解方 地端AI客戶年增4倍

相關新聞

捷克參議院議長韋德齊訪台 國科會：助發展半導體生態系

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）3日率團拜會國科會主任委員吳誠文，就台捷科研合作成果及未來合作交流交換意見，雙方對於台捷兩國在半導體領域的合作成果表達高度肯定，並強調「先進晶片設計研究中心」與「晶創計畫布拉格辦公室」的運作已為兩國科研機構與產業界的交流提供最佳合作範例。

影／台積電股東會外 勞環團場外請願促工安管理與生態保育

台積電今天將開股東會，工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、桃園市產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會、尊嚴修法聯盟、台灣樹人會、大地心環境關懷協會、新竹公民行動聯盟等團體今早於股東會場外開聯合記者會，並由取得股東委託書的代表進入股東會發言，提出建立職災勞工與家屬慰問、照顧、法律協助及心理支持機制；強化工安自主管理，落實至所有承攬、再承攬及派遣單位；設立真正獨立第三方職安監督機制等訴求。

昶瑞進擊日本無人機展 台製動力模組亮相詢問度大增

無人機動力模組廠昶瑞機電（7642）自主研發的台製動力模組優勢受到市場矚目。隨著全球無人機供應鏈重組，公司於6月3日至6月5日參加日本幕張展覽館舉辦的「日本無人機展（Japan Drone 2026）」，現場詢問熱度較往年明顯提升，成功吸引大批日本及國際買主前來洽詢。

輝達職缺掀熱議 「簡報設計師」現身曝重點技能：要會一秒說故事

輝達（NVIDIA）近期開出「簡報設計師」職缺，年薪約介於台幣310萬到649萬之間，引起網友們熱議。一名在美商擔任簡報設計師的網友發文，分享該工作的細節，透露不只要會做簡報，還要設計系統...

安圖斯 COMPUTEX 展示代理式 AI 及機器人具身智能解決方案

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）於COMPUTEX TAIPEI 2026展示完整AI軟硬體整合方案。除了AI基礎設施與運算平台外，今年更聚焦兩大亮點，包括代理式 AI（Agentic AI）與具身智能（Embodied AI）應用，以及攜手FPT Software推動的產業AI解決方案，展現AI從自主決策、實體互動到商業落地的發展趨勢。

佳世達布局 AI 基礎設施 打造新世代解決方案

佳世達（2352）布局「AI基礎設施」，攜手旗下其陽（3564）、明泰（3380）、其曜科技，於COMPUTEX 2026 展示機櫃級（Rack-scale）解決方案，聚焦「散熱 × 算力 × 能效」三大關鍵能力，展現明基佳世達集團跨足 AI 基礎設施的整合實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。