Audioscenic 將新一代沉浸式音訊體驗帶進 COMPUTEX

2026 COMPUTEX創下歷史最大規模！其中台灣在AI領域的戰略地位，讓COMPUTEX見證歷次科技浪潮，吸引國際科技、資訊及3c產業的姣姣者來台展出。今年音訊技術創新專家「Audioscenic」將沉浸式音效技術與成果帶來台灣，創新的體驗吸引眾多業者關注。

Audioscenic 帶來不同以往的3D音效，打破傳統對聲音傳遞的認知，以沉浸式音訊技術透過 Windows APO（音訊處理物件）呈現，今年攜手國際大廠聯想集團推出的Lenovo Legion 7a遊戲筆記型電腦，裡頭搭載的「Powered by Audioscenic」技術標誌著Audioscenic發展歷程中的一個重要里程碑。Audioscenic將使用者帶入前所未有的超逼真貼身環繞音景，這也是筆記型電腦用戶從未有過的體驗。

Lenovo Legion 7a遊戲筆記型電腦主要使用者為電競、遊戲玩家，對於聲音的體驗感受極為重視，透過Audioscenic 的智慧空間音訊軟體與聯想 Legion 7a的尖端處理器和圖形處理能力兩者相結合後，讓使用者彷彿身如其境。

值得一提的是，過往想真實接收聲音的立體音效，大多需透過耳機傳遞，但Audioscenic的音訊軟體可直接從筆記型電腦的內建揚聲器自然逼真播放至玩家耳朵，打破耳機及空間束縛，即便長時間聆聽耳朵也不會感到疲勞。這對競技遊戲玩家來說，不僅可在自然開放的環境中獲得細膩多層次的音景感受，也讓遊戲體驗更加逼真、讓觀看的影片內容添增豐富電影感。

來自英國的音訊專家Audioscenic表示，今年發布「Powered by Audioscenic」，首次透過Windows APO技術實現了真正的空間音訊與Windows生態系統的深度原生整合，在Windows 筆記型電腦和裝置打造新一代沉浸式、個人化的音訊體驗。該項技術運用AI技術生成，透過電子設備的內建相機或感測器，系統會自動偵測到人臉、實時辨識耳朵對應位置，將立體且多層次的音效送到使用者耳邊，有別以往用耳朵聽聲音，這一次是「聲音追著耳朵跑」，全新的感官享受與體驗。

展望未來，Audioscenic期待與業界攜手，從入門級的單路揚聲器系統，到雙路高音和低音揚聲器配置，再到專為打造沉浸式高級體驗而設計的多通道揚聲器系統，以滿足使用者的體驗及需求。