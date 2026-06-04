李謀偉科學論壇首度聚焦神經科學 探索 Neuroscience × AI 研究方向

李謀偉科學論壇（BRC）於2026年6月1日至3日在南投日月潭舉辦。李長榮集團表示，本屆論壇首度跨足神經科學領域，聚焦「系統神經科學：跨域前瞻神經科學與人工智慧」，邀集來自 MIT、Allen Institute等國際頂尖研究機構學者齊聚台灣，共同探討神經迴路、認知機制與AI發展之間的關鍵連結，並交流系統神經科學的重要研究方向與未來應用潛力。

李長榮集團表示，此次論壇主題為「2026 李謀偉科學論壇：神經科學」，邀集來自美國、英國、日本、韓國、新加坡及台灣等地的頂尖研究學者，共同探討神經科學與AI交會下的重要研究方向與未來發展。論壇在李謀偉、楊賽芬伉儷長期不間斷支持下，由財團法人李長榮教育基金會主辦，並由中央研究院神經科學研究計畫共同協辦，持續推動跨領域科學交流與國際學術對話。

李謀偉科學論壇自2018年創辦以來，持續關注跨領域科學發展與研究議題。李長榮集團總裁李謀偉表示，隨著AI技術快速演進，科學界也開始重新從大腦運作與認知機制中尋找不同啟發。神經科學與AI之間的交互研究，不僅正在改變我們對智慧的理解與定義，也可能成為下一階段科技創新的重要基礎。期待透過李謀偉科學論壇，建立台灣學者與世界各地科學家的交流平台，更期盼論壇帶來的美好情誼能延續。

「李謀偉科學論壇：神經科學」獲中央研究院院長廖俊智、中央研究院生物醫學研究所所長暨特聘研究員陳儀莊支持推動。此外，在李謀偉總裁的邀請下，中研院院士、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology, MIT） 皮考爾學習與記憶研究所（Picower Institute for Learning and Memory）所長蔡立慧首肯擔任科學諮詢委員會代理主席，並邀請來自包含艾倫人工研究所（Allen Institute）、冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory）、華盛頓大學（University of Washington, UW, Seattle）、中央研究院、台灣多所大學和研究機構等之頂尖學者共同擔任本論壇科學諮詢委員會委員，其研究領域橫跨神經迴路、計算神經科學、認知機制、光學成像與突觸可塑性等神經科學的多個方向。

論壇共邀請14位來自國內外重要研究機構的講者，以及超過60位研究學者參與。其中包括艾倫研究所副總裁暨艾倫神經動力學研究所執行長（Allen Institute for Neural Dynamics）、美國國家科學院院士Karel Svoboda，其長期專注於神經生物物理學與認知的交叉點。他的研究目標是在整個大腦的層面上，識別哺乳動物神經迴路中訊息處理的核心原理，為當代系統神經科學領域具代表性的國際學者之一。

「李謀偉科學論壇：神經科學的科學」諮詢委員會代理主席蔡立慧教授表示，台灣在神經科學研究與科技發展領域具備相當扎實的基礎，也擁有跨領域合作的潛力。期待透過此次論壇，促進國際學者與台灣研究團隊之間更深入的交流，並共同探索神經科學研究的新方向。

本屆論壇將聚焦於「系統神經科學：跨域前瞻神經科學與人工智慧」，強調將生物大腦系統與人工智慧相連結，關注神經迴路如何產生認知、知覺和行為，以及人工智慧如何模擬、分析和擴展這些過程。其應用範圍涵蓋從先進的神經影像分析到臨床干預和人工智慧驅動的認知模型，呈現當代系統神經科學的重要研究脈絡與發展方向。

李長榮集團表示，本屆論壇為李謀偉科學論壇創辦以來，首度於夏季舉行，也是首度跨足神經科學主題。未來亦將持續關注神經科學、AI與跨領域研究等重要科學議題，促進台灣與國際學術界之間更緊密的交流。