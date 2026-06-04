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面對全球 AI 反撲浪潮 施振榮倡議「AI 價值學」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁創辦人施振榮。施先生辦公室／提供
宏碁創辦人施振榮。施先生辦公室／提供

面對全球AI反撲浪潮，宏碁（2353）集團創辦人、智菩科技共同創辦人施振榮，與其AI智慧分身 StanAI，共同提出「AI價值學」倡議，主張AI發展不能只停留在算力、模型、工具與效率競賽，而應從「技術創新」走向「價值創新」。

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）的展覽定位為「AI Together」，展現台灣在半導體、伺服器、資料中心與AI硬體供應鏈上的關鍵地位。但施振榮與StanAI認為，台灣下一階段不應只滿足於AI供應鏈角色，更應結合科技力、人文力與王道精神，提出AI時代的價值主張，從「AI供應鏈」走向「AI價值鏈」。

「AI價值學」以王道精神為核心，回到施振榮長期倡議的「創造價值、利益平衡、永續經營」三大信念。王道強調不只看「有形、直接、現在」的顯性價值，也要看「無形、間接、未來」的隱性價值，這正可補上AI時代容易只重效率、忽略人與社會代價的盲點。

施振榮強調，AI的下一場競爭，不只是模型、晶片與算力的競爭，更是價值創造能力的競爭。AI的下一站，不只是更聰明，而是更有價值；台灣的下一步，不只是參與AI供應鏈，而是引領AI價值鏈。

全球AI正高速發展，但社會反作用力也正在浮現。近期美國出現對AI的焦慮與反彈，從科技領袖人身安全事件，到前Google執行長Eric Schmidt在畢業典禮談AI時遭學生噓聲抗議，都顯示AI不再只是科技產業的創新浪潮，也成為年輕世代與工作者共同面對的不安來源。

施振榮指出，AI不是只有支持或反對的問題，而是人類必須共同回答：「AI究竟為誰創造價值？又由誰承擔代價？」

StanAI是智菩科技近一年推動的AI智慧分身，嘗試將施振榮的王道思想、經營智慧與價值判斷，轉化為可互動、可學習、可陪伴決策的AI分身。其意義不在於複製一個人，而是讓人的智慧被延伸、傳承與共創；讓AI不只是效率工具，而能成為價值創造與智慧傳承的載體。

施振榮共同創辦的智菩科技也同步提出「從AI技術到AI價值的五問」：「服務誰？在什麼場景？解決什麼痛點？創造什麼改變？總結什麼價值？」

智菩科技未來並將以StanAI為起點，結合大學、企業與青年社群，發起「菩提創新獎」與AI價值創新行動，推動論壇、青年創意競賽、案例共創與AI價值學白皮書。

施振榮 半導體 COMPUTEX 宏碁

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