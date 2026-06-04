耕興：非 MRA 國家轉單效應高階 PAG 案件增

耕興（6146）表示，COMPUTEX聚焦Edge AI與實體AI革命，Agentic AI發展帶來全新架構的AI筆電，無線訊號將會透過Wi-Fi 6/6E/7及5G-A等高階聯網技術傳輸。這類高階AI筆電進入美國市場皆需執行FCC PAG流程，耕興在此領域市占率最高，案件涵蓋美、中、台等品牌廠及ODM廠客戶。同時受惠於非MRA國家轉單效應，高階PAG案件正全面往MRA國家地區實驗室轉移，耕興已開始接收此類新增PAG案件。其他已進測的AI終端產品如智慧眼鏡、自駕RF模組、NTN衛星地面終端裝置、車用毫米波雷達等，相關需求足見高階聯網技術正快速滲透至各類AI應用終端。

耕興昨日已公告2026年5月合併營收為新台幣4.15億元，較去年同期增加13.69％；累計2026年1至5月合併營收為新台幣20.17億元，較去年同期增加8.44％。

耕興指出，FCC 預計於今年Q4公告非 MRA 國家地區停止執行FCC測試報告正式實施後，預估大陸子公司初期將迎來比現有客戶數倍數增加的全新客群，大幅拉高場地稼動率；同時台灣母公司正式測試的案件數量也將會大幅增加。