捷克參議院議長韋德齊訪台 國科會：助發展半導體生態系

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）3日率團拜會國科會主任委員吳誠文，就台捷科研合作成果及未來合作交流交換意見，雙方對於台捷兩國在半導體領域的合作成果表達高度肯定，並強調「先進晶片設計研究中心」與「晶創計畫布拉格辦公室」的運作已為兩國科研機構與產業界的交流提供最佳合作範例。

吳誠文說明，台灣近年積極與理念相近國家深化科技夥伴關係，台捷過去幾年在半導體領域已建立科技研發與人才培育機制，未來將持續加強雙方互利合作。韋德齊議長除了肯定雙方在科技、經貿、文化等領域的多元合作，並強調台灣與捷克同為共享自由民主價值的緊密夥伴，未來將在此深厚基礎上持續擴大合作，共同打造具韌性的國際民主供應鏈。

國科會自2006年起在捷克布拉格設立科技組，自2007年起在台灣與捷克二地輪流舉行台捷科技日，已成為臺灣與捷克推動科技交流合作的重要平台。台捷雙方自2010年起累計至今已共同補助超過百件計畫，在科技領域上已有相當多的合作，國科會與捷克科學基金會（Czech Science Foundation, GACR）、捷克技術署（Technology Agency of the Czech Republic, TACR）、捷克科學院（Czech Academy of Science, CAS）簽有科研合作協議或備忘錄，共同推動雙邊研究計畫及人員交流。

在建構半導體產業生態系方面，國科會與外交部經由「先進晶片設計研究中心」，協助捷克建立其半導體產業生態系，亦積極推進我國半導體產業的海外布局；在鏈結歐洲半導體人才培育與合作方面，國科會透過「晶創計畫布拉格辦公室」，與捷克持續進行前瞻、基礎研究為主之學術研究及人才交流。