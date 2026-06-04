奧丁丁再取得俄亥俄州資金傳輸執照 全美擴大至42州

區塊鏈科技公司奧丁丁集團4日宣布，正式取得美國俄亥俄州的資金傳輸執照（Money Transmitter License），使奧丁丁的業務版圖擴大至全美42州，並將旗下跨境支付與結算基礎建設 OwlPay的服務範圍，打進美國最具工業戰略地位的經濟體之一。

俄亥俄州是美國第七大州經濟體，2025年國內生產毛額（GDP）約 9,670億美元，規模超越以色列或新加坡的國家經濟體。作為全美最重要的航太與國防重鎮之一，俄亥俄州坐擁萊特-派特森空軍基地（Wright-Patterson Air Force Base）與美國國家航空暨太空總署（NASA）格倫研究中心，聚集了超過600家航太機構與400多家國防承包商，光是軍事與聯邦相關活動，估計就為當地帶來41.8萬個就業機會，每年創造約550億美元的經濟產值。

2024 年，俄亥俄州企業進出口貿易額約達1,440億美元，其中以往來加拿大、墨西哥、歐盟及中國的運輸設備、機械及化學品為大宗。是高度依賴跨境供應與跨國結算的地區。

取得俄亥俄州執照，奧丁丁旗下以企業級標準打造的OwlPay，將在合規、以穩定幣為基礎的架構上，為這些企業結算跨境支付，跟上產業對資金流動速度的要求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，俄亥俄州是美國最重要的工業經濟體之一，企業做出全世界都需要的產品，賣向全球。航太、國防與先進製造業，仰賴的是永不中斷的供應鏈，資金也應具備同樣的流動性。未來，越來越多資金會走在可程式化的支付軌道上，並逐漸轉為以AI代理發起。奧丁丁支付工具就是確保所有底層的合規結算。

近幾個月，OwlPay有45%的交易在美國本土進行結算，另有40%的交易遍及全球21個海外市場，其中量體最大的幾條通道，分別通往中國、香港、阿拉伯聯合大公國及奈及利亞。

奧丁丁持續往美國以外的市場穩健推進。目前已在波蘭登記為虛擬資產服務業者（VASP），並在日本擁有電子支付等代行業執照（亦即銀行 API 執照）。正著手申請香港、新加坡及拉丁美洲特定市場的執照。每打進一個新的合規市場，奧丁丁就能把同一套監管標準，帶給更多倚賴跨境結算的全球企業。