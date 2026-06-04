台積電股東會登場 場外勞團要求恢復分紅比例、保障工會組織權

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今將召開股東會，由董事長魏哲家主持，今天股東會議案包括盈餘分派、員工分紅、董事酬勞、發行公司債等，一早有多個協會、工會等團體在股東會場拉白布條抗議，場外勞團要求恢復分紅比例、保障工會組織權。

台積電今年第一季財報亮眼，營收年增35.1%、EPS年增58.3%，但在內部卻引發罕見的員工風暴，員工抱怨「公司獲利創高，分潤比例卻縮水？」更有人喊「學三星罷工」、號召「組工會」。魏哲家後來親上火線舉行溝通會，強調受惠於前一年獲利大幅成長，實際發放給員工的分紅總金額會較去年仍增加約3成。

對近年科技業勞工面臨的勞動環境與福利變動，台灣電子電機資訊產業工會今天表示，台積電部分員工因不滿現行福利制度，已自發性發起「準時下班運動」。工會針對員工關切的分紅議題，呼籲台積電資方應恢復往年的分紅比例。

電資工會指出，根據台積電公司章程規定，盈餘分紅僅訂有「提撥1%以上」的下限，並未設有上限，實際發放額度全憑董事會決定，這與員工的實際獲利貢獻脫鉤。呼籲資方不應片面降低比例，否則恐將持續累積內部員工的怨氣。

此外，工會呼籲台積電資方應正面表態、尊重員工組織工會的權利。工會代表強調，組織工會屬於勞工的自主權利，資方不應透過「公司不鼓勵組織工會」或「工會將影響公司能量」等言論進行干預或施壓。

現場抗議的團體也高喊「工人組工會，勞權一定好」等口號。電資工會也藉此呼籲台積電全體員工應展現集體團結的力量，透過工會形式爭取合理的利益分配，同時歡迎有相關需求的勞工主動與工會聯繫，共同維護應有的勞動尊嚴與權益。