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擷發科打入印度一級車廠 Tier 1供應鏈
AI軟體設計服務與ASIC設計服務業者擷發科（7796）於 COMPUTEX 2026期間，正式發表新世代AI車載安全防護系統，並宣布已打入印度一級車廠Tier 1供應鏈，成為該公司AI 載具系統事業群首波海外成果。未來除了將持續拓展亞洲市場外，該公司也規畫將進一步進軍歐美後裝車載市場主流通路。
擷發科表示，隨著智慧交通、ADAS與車隊管理需求快速成長，車載AI應用正從高階乘用車逐步擴展至商用車、物流車隊與公共運輸市場。該公司憑藉多年邊緣AI軟硬整合經驗，正式布局AI載具系統事業群，並以智慧影像辨識技術切入車載安全應用市場，打造兼具高可靠度、低功耗與高擴充性的智慧車載解決方案。
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