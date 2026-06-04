影／台積電股東會外 勞環團場外請願促工安管理與生態保育

台積電今天將開股東會，工作傷害受害人協會、RCA員工關懷協會、桃園市產業總工會、台灣電子電機資訊產業工會、尊嚴修法聯盟、台灣樹人會、大地心環境關懷協會、新竹公民行動聯盟等團體今早於股東會場外開聯合記者會，並由取得股東委託書的代表進入股東會發言，提出建立職災勞工與家屬慰問、照顧、法律協助及心理支持機制；強化工安自主管理，落實至所有承攬、再承攬及派遣單位；設立真正獨立第三方職安監督機制等訴求。

工作傷害受害人協會指出，台積電近年快速擴廠，涉及大量承攬、再承攬與外包工程，工地風險持續升高。台積電相關工程近年已發生多起死亡重大職災，災害類型包括墜落、被夾被捲、被撞、物體倒塌崩塌、感電及物體飛落等。這些事故不能被簡化為個別工人不小心，而是反映工程擴張、承攬鏈複雜及趕工壓力下的制度性風險。

因此，工傷協會向台積電提出三項訴求，包括台積電公司及台積電基金會應建立職災勞工與家屬關懷、照顧與援助機制、強化職業安全衛生統籌與自主管理，確保所有承攬商與再承攬商落實安全作業、設立真正獨立的第三方監督機制，納入工會、職災團體及外部專家共同監督。

此外，工傷協會也希望台積電針對職災勞工家庭是否獲得慰問與照顧？工安自主管理是否真正落實至最底層承攬工人？第三方監督是否能納入工會、職災團體及外部專家？職災資料、承攬商事故及改善追蹤紀錄是否願意公開等問題回應。

桃園市產業總工會及電子資訊工會指出，台積電不只是工安問題，也長期涉及工時、打卡、加班、休息日及勞動基準法裁罰爭議。台積電作為高獲利企業，不應讓長工時與高壓工作文化成為企業競爭力的代價。

電子資訊工會表示，台積電應正面回應員工組織工會與集體協商權利。高科技產業勞工不應只依賴企業單方面福利宣傳，而應有制度化參與、工會代表及勞資協商與安全衛生監督權。工會團體並主張，台積電應明確化員工分紅制度，讓勞工合理分享企業獲利，而非讓分紅保障停留在最低標準。

尊嚴修法聯盟則指出，台積電多次涉及勞動法令裁罰，但現行裁罰金額相較企業規模明顯偏低，難以產生嚇阻效果。政府應檢討大型企業及高獲利企業的違法成本，針對反覆違法、重大違法、長工時與職災風險提高裁罰，避免違法成本低於守法成本。

RCA員工關懷協會指出，台灣科技產業發展史不能忘記RCA職業病工人的血淚教訓。RCA案提醒社會，企業若只追求產量、訂單與利潤，卻忽視有毒物質管理、職業病防治、長期健康追蹤與勞工知情權，最後代價將由工人及家庭承擔數十年。協會認為，台積電作為台灣半導體龍頭，更應記取RCA歷史教訓，將職業安全、職業病預防、供應鏈人權、勞工知情權與資訊公開納入企業治理核心，而非等到傷害發生後才進行補救。

環保團體指出，沙崙農場是東方草鴞重要棲地。草鴞為台灣特有亞種，屬台灣一級保育類野生動物，目前數量約僅300隻，為高度瀕臨絕種物種。草鴞生存仰賴完整森林與草生地環境，提供築巢、育雛及覓食需求。然而近年棲地破碎化與開發壓力增加，已對其生存造成重大威脅。

環團表示，沙崙農場開發案涉及大面積土地變更與產業進駐，台積電雖非唯一開發主體，但作為預定使用土地及全球供應鏈關鍵企業，不應被動接受有爭議的開發配置，更不應讓珍貴棲地成為擴廠代價。

環團指出，台積電預定先進製程廠區需求約200公頃，而目前進行二階環評的「生態科學園區（南沙崙）」約531公頃，加計「沙崙健康園區（北沙崙）」約81公頃，合計南北沙崙農場約619公頃，理論上已足以滿足需求。因此，台積電應依據科學調查結果，優先避開草鴞敏感棲地與生態熱點，透過更負責任的空間配置方式，兼顧產業發展與生態保育。

環團認為，若能主動認養草鴞棲地、提出替代配置方案並避開敏感區域，不僅有助於生態保育，也有助於提升台積電國際ESG評價及全球客戶認同。

台積電今天將開股東會，多個團體今早於股東會場外開聯合記者會，求台積電董事會與經營團隊正面回應工安、勞權、供應鏈人權及沙崙農場草鴞棲地保育等議題。記者郭政芬／攝影