輝達職缺掀熱議 「簡報設計師」現身曝重點技能：要會一秒說故事

輝達（NVIDIA）近期開出「簡報設計師」職缺，年薪約介於台幣310萬到649萬之間，引起網友們熱議。一名在美商擔任簡報設計師的網友發文，分享該工作的細節，透露不只要會做簡報，還要設計系統，將數萬字的資料轉換為能輕易看懂的視覺故事，強調該職缺需要具備「把複雜的事情說人話」的能力。

輝達開出可遠距上班的「簡報設計師（Powerpoint Presentation Graphic Designer）」的職缺，需要精通PowerPoint，包括排版、動畫、設置模板等能力。薪水部分則依等級區分，等級3（Level 3）的員工薪水為100,000美元至166,750美元（約新台幣310萬至520萬）；等級4（Level 4）的員工薪水為132,000美元至207,000美元（約新台幣410萬至649萬）。

一名在美商歐洲總部擔任簡報設計師的網友在Threads發文，透露其工作內容。他表示不僅僅是做簡報那麼簡單，還要設計底層的系統，讓所有資產能夠有效率地撐起大量的商業敘事，需要的能力更不單純是排版，而是要面對充滿技術細節的文件時，精確地選擇那些需要保留或去除、哪些數據會引起疑慮、哪些圖表會模糊焦點，把數萬字的底層邏輯濃縮成能夠「一秒看懂」的圖像敘事，這才是該工作最困難的地方。

原PO指出，自己已經做了兩年，該工作最重要的能力是「把複雜的事情說人話」，他是從視覺設計實習生做起，擔任過產品實習生、設計研究實習生等等，最終成為敘事設計師，也就是簡報設計師，幫助公司建立能好好說話、說清楚的設計資產，雖然過程很辛苦，但當看到成果被展示的那一刻，真的很有成就感。

此文一出，一名網友透露，他也是負責打造數位產品視覺外觀與使用感受的專業人員，近期AI很好用，老闆覺得提案階段的實驗模型用AI處理就可以了，因此簡報在工作的占比會越來越重，不過只有很大的公司才會有這樣精準的人才需求，很多台灣公司都是讓其他員工去做。原PO回應，雖然AI產出速度很快，但沒辦法為決策承擔責任，越大的公司使用AI越要小心，因為必須要為產生的東西完全負責。

另有網友指出，將設計底層的資產納入系統，並使所有載體好好說話，的確是最重要的實力，他的上一份工作就是負責開發此事，並納入簡報系統，可惜專案後來不了了之，原PO的工作是他夢寐以求的工作，令他非常羨慕。