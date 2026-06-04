微軟策略轉變 拚軟硬整合

微軟2日在年度「Build開發者大會」強攻AI軟體之餘，也發表一系列硬體，包括搭載輝達最新晶片的Surface RTX Spark Dev Box個人電腦，以及一項針對原型產品的「Solara計畫」，並發表在AI幫助下，重新設計的新款量子運算晶片，預期將在2029年前進化為具商業用途的量子機器，時間點與勁敵IBM相同。

這展現微軟策略的全面轉變：從傳統的軟體操作模式，轉向AI軟硬體整合，由AI代理自主執行複雜任務，以重塑運算。

微軟全新Surface RTX Spark Dev Box電腦，由輝達整合Blackwell繪圖處理器（GPU）與Grace中央處理器（CPU）的新款筆電AI驅動，微軟高層現場展示這台電腦執行一個擁有1,200億個參數的AI模型，這是多數PC無法負載的規模。微軟執行長納德拉形容為「夢幻機器」。