微軟推首款自家「龍蝦」激勵 PC 台系鏈 雙A、仁寶迎商機

微軟搶攻AI代理商機，推出旗下首款自家「龍蝦」（OpenClaw）產品。微軟2日在年度「Build開發者大會」發表Microsoft Scout，定位全天候AI助理，與Outlook、OneDrive和Teams等365生態深度整合。

業界看好，隨著相關產品問世，有望刺激Windows筆電銷量，PC供應鏈宏碁（2353）、華碩（2357）、仁寶（2324）等受惠。

微軟發表一系列新的AI模型，包括首款AI推理模型、新的程式編碼模型等，力圖在企業市場迎戰來勢洶洶的AI新創公司Anthropic，並且降低對OpenAI的依賴。

微軟表示，Scout是公司首款「真正意義的個人助理」，可監測本地交通狀況及使用者日程安排，推薦出遊、接孩子放學或赴約的最佳出發時間，其運作方式更接近真人。目前Scout僅微軟內部使用，未來將逐步開放。

微軟AI事業負責人蘇萊曼發表七款AI模型，包括第一款推理模型MAI-Thinking-1，比OpenAI的首款推理模型「o1」慢了近兩年。

微軟開發者行銷主管戴格說，這款模型為中型大小，為高效率與效能造，詞元（Token）成本低。

微軟也發表AI程式編碼模型MAI-Code-1-Flash，專為旗下GitHub開發者平台量身微調。以及新的圖像與語音模型。

蘇萊曼說，微軟的超級智慧團隊對Google、Meta和OpenAI走消費者導向路線「較不在意」，「我們更專注於Anthropic式的路線，也就是企業應用、開發者和程式編寫」。