輝達執行長黃仁勳勤訪台鏈 全家總動員

輝達執行長黃仁勳昨（3）日白天在台北國際電腦展（COMPUTEX）再次啟動供應鏈拜訪之旅後，晚間在台北流行音樂中心戶外表演空間「辦桌」，設宴犒賞辛勞的輝達員工。他在席間致詞時對員工興奮表示，整個台灣生態系都正在加入其CPU旅程，一起踏上PC的全新旅程。

2026-06-04 01:31