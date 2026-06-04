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輝達執行長黃仁勳勤訪台鏈 全家總動員
輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展走透透，從消費性品牌廠一路逛到電子代工廠。其實，黃仁勳今年全家總動員，包含妻子洛麗（Lori Mills）、兒子黃勝斌（Spencer Huang）、女兒黃敏珊（Madison Huang）都幫忙黃仁勳分頭拜訪供應鏈，洛麗及黃敏珊昨（3）日就先後前往工業電腦大廠樺漢（6414）及凌華（6166）攤位。
黃敏珊現任輝達實體AI平台產品與技術行銷資深總監，她與洛麗昨天偕同輝達機器人與邊緣AI副總裁Deepu Talla拜訪樺漢攤位。
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