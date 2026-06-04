輝達執行長黃仁勳跑攤 按讚鴻海 VR 機櫃 暗示下半年業績爆發

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（3）日進入第二天，輝達執行長黃仁勳再度展開供應鏈攤位拜訪之旅，他先抵達鴻海（2317）攤位，盛讚鴻海設計的輝達新款Vera Rubin裝置非常優雅。

鴻海現正總動員生產Vera Rubin機櫃，下半年將陸續出貨，衝刺業績。

鴻海董事長劉揚偉率領輪值CEO蔣集恆、工業富聯（FII）董事長鄭弘孟等集團高階主管接待黃仁勳，並以台灣在地美食「紅豆餅」招待這位貴賓。黃仁勳大讚「厚呷（好吃）」之餘，也喊話鴻海「吃愈多紅豆餅，就會產出愈多Vera Rubin」，同時在鴻海製造的VR NVL 72上面簽名，顯示鴻海下半年業績將爆發。

劉揚偉並贈送黃仁勳夏普AI陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」，並提供鴻華先進全新電動車CAVIRA給黃仁勳代步使用。身形小巧可愛的Poketomo馬上吸引黃仁勳目光，黃仁勳還主動把Poketomo戴在身上，甚至跟劉揚偉說，「我有兩個小孩、可否給我兩個？」引發現場一陣笑聲。

劉揚偉會後表示，黃仁勳認為，鴻海能將邊緣AI技術轉化為日常應用，是一個非常好的發展範例。預期此類生活化的AI產品在未來將帶來非常龐大的商業機遇。

針對Vera Rubin機櫃，劉揚偉說，黃仁勳認為，鴻海設計的新款Vera Rubin裝置非常優雅，且外觀上看不到任何多餘的線材。同時，這是100%全自動化工廠，該產品的生產流程能夠達到100%全自動化，工廠內部完全不需要任何人力的介入。同時是高效率產能，生產速度極高，每一分鐘可以做出來一個該裝置。

鄭弘孟表示，Vera Rubin架構已經量產，可以逐步交貨，市場反映熱烈，將與黃仁勳在主題演講時提到的目標一致。另外，輝達Groq 3 LPX運算托盤拉貨力道強勁，預計第3季底可出貨，今年可貢獻營收，對Vera Rubin明年發展審慎樂觀。

黃仁勳離開鴻海攤位之後，也前往微星（2377）、和碩（4938）、台達電（2308）、研華（2395）與技嘉（2376）等夥伴攤位。