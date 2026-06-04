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信驊旗下酷博樂 有機會轉盈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

信驊（5274）持續受惠AI伺服器需求強勁成長之際，轉投資布局也逐步邁入收成，董事長林鴻明昨（3）日表示，旗下子公司酷博樂正積極拓展機器狗、工廠巡檢等智慧應用市場，目前營運進展符合預期，今年有機會達成獲利目標，並規劃於未來二至三年內推動IPO。

酷博樂成立於2018年，專注於實境遠端管理解決方案，產品線涵蓋Cupola360全時全景遠端管理巡檢相機、相關軟體業務、AVoIP 影音延伸事業、及以上相關晶片設計製造等。

林鴻明指出，隨著AI技術快速發展，企業對智慧巡檢、自主移動機器人及自動化管理需求持續增加，酷博樂近年鎖定工業應用市場，發展機器狗與智慧巡檢解決方案，瞄準工廠、資料中心及大型基礎設施等應用場域，不過，由於相關市場仍處於導入階段，客戶驗證及建置周期較長，因此市場拓展需要時間醞釀。

他說，酷博樂已逐步建立產品與技術基礎，並持續累積客戶實績，今年有望轉虧為盈，隨著後續應用案例增加及市場接受度提升，公司將進一步擴大業務規模。

機器人

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