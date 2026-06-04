股王信驊超低調 董事長林鴻明育才擺第一

信驊（5274）是台股首檔「萬元股」，近期已有外資將目標價上調至23,456元，談到成為萬元股王，信驊董事長林鴻明展現一貫低調作風，昨（3）日笑稱「自己早已忘記股價站上萬元當天的心情」，現在更在乎人才培育。

林鴻明表示，當初並未以成為股王為目標，只覺得若能超越大立光（3008）的6,075元，已是很大的成就，過去只希望能超越大立光的6,075元紀錄，沒想到突破後，股價反而加速上漲。

他笑說，朋友曾開玩笑告訴他，信驊股價愈高，其他公司看起來就愈便宜，多少能帶動市場比價效應，「如果能提高台股本益比，也算是一種做功德。」除了股價表現備受矚目，林鴻明更關注人才培育。他強調，今年是信驊成立以來首度大規模招募研究所應屆畢業生，預計延攬20至30名新人加入研發團隊，希望藉由AI工具加速新人養成，為公司下一階段成長培育接班人才，他甚至計畫親自授課，希望將多年累積的技術與管理經驗傳承給下一代工程師。