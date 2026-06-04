信驊：今年接單比預期好 維持七成毛利率難度拉高

股王信驊（5274）董事長林鴻明昨（3）日表示，AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫，客戶拉貨動能強勁，今年接單明顯優於預期，已有客戶提前規劃明年需求，目前雖仍有供應鏈瓶頸，仍看好下半年營收將較上半年明顯成長，明年持續看俏。

信驊是伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，今年參與台北國際電腦展（COMPUTEX），林鴻明受訪強調，信驊將以擴大市場規模及優化產品組合，來支撐獲利表現，毛利率維持在七成以上的難度確實提高，未來可能落在七成以下，但仍會努力維持競爭力。

林鴻明指出，去年底客戶釋出的需求預估仍相對保守，但自今年元月起，訂單需求快速攀升，甚至出現翻倍成長盛況，研判與代理式AI（Agentic AI）應用快速興起有關，帶動企業對資料中心與運算基礎設施的投資需求持續擴大。

隨著需求強勁，信驊今年營運可望逐季走高，下半年優於上半年，整體成長趨勢相當明確。不過，林鴻明坦言，影響公司出貨表現最大變數仍來自供應鏈。

林鴻明說，目前供應端最吃緊的環節仍是載板，原先預期第3季供應狀況可望明顯改善，目前看來恐怕要等到第4季才可大幅緩解缺貨狀況，使得信驊部分訂單已延後至明年交貨。

他指出，因應客戶需求，信驊除積極爭取更多關鍵零組件供應商，也新增封裝測試合作夥伴，希望透過擴大供應來源，提升出貨能力。林鴻明對明年展望樂觀，強調「當前看到的訂單需求量相當龐大」，不論AI伺服器或一般型伺服器市場都維持健康成長趨勢，加上信驊新一代BMC晶片「AST2700」開始放量出貨，將成為推升營運向上重要引擎。

林鴻明透露，由於「AST2700」單價遠高於前一代產品「AST2600」，出貨量增加之餘，產品世代交替帶來的產品組合優化效益，也將有助於推升整體營收規模，明年營運可望較今年再有顯著成長。

另外，隨著AI資料中心市場快速擴張，信驊客戶結構也出現變化。林鴻明說，信驊已逐步從利基型伺服器管理晶片供應商，朝向AI資料中心基礎設施關鍵供應鏈邁進，未來也將持續以資料中心市場為核心，尋求更大的成長空間。信驊昨天股價跌115元、收17,980元。