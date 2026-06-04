記憶體模組廠按讚後市 預期將一路缺到至少2028年

記憶體模組廠凌航、威剛（3260）、十銓（4967）同聲按讚後市。凌航董事長曾珍昨（3）日表示，AI伺服器對記憶體需求是傳統伺服器的八倍，加上三大原廠產能優先投入高頻寬記憶體（HBM），造成DDR4、DDR5結構性缺貨，預期將一路缺到至少2028年。

曾珍透露，第3季原廠DRAM報價將再漲約三成，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）漲幅更可能達60%至70%。

凌航執行副總曾萬全指出，現階段雲端大廠對記憶體的需求已經預定到2028 年，這也是原廠告知的情況，並已開始洽談2029年、2030年的記憶體供貨合約。

威剛也看好記憶體市況，董事長陳立白日前指出，記憶體價格上漲趨勢明確，尤其NAND晶片未來三個月漲幅可望相對大於DRAM，加上2026年、2027年新增產能有限，DRAM與NAND晶片供給仍偏緊。

十銓認為，隨著AI伺服器、機器人、自駕車與未來AI PC新架構帶動，記憶體需求只會持續增加，樂觀情況下缺貨可能延續至2030年，「記憶體最缺貨的時刻還沒有到來」。