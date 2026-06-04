聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體模組廠按讚後市 預期將一路缺到至少2028年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體模組廠凌航、威剛（3260）、十銓（4967）同聲按讚後市。凌航董事長曾珍昨（3）日表示，AI伺服器對記憶體需求是傳統伺服器的八倍，加上三大原廠產能優先投入高頻寬記憶體（HBM），造成DDR4、DDR5結構性缺貨，預期將一路缺到至少2028年。

曾珍透露，第3季原廠DRAM報價將再漲約三成，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）漲幅更可能達60%至70%。

凌航執行副總曾萬全指出，現階段雲端大廠對記憶體的需求已經預定到2028 年，這也是原廠告知的情況，並已開始洽談2029年、2030年的記憶體供貨合約。

威剛也看好記憶體市況，董事長陳立白日前指出，記憶體價格上漲趨勢明確，尤其NAND晶片未來三個月漲幅可望相對大於DRAM，加上2026年、2027年新增產能有限，DRAM與NAND晶片供給仍偏緊。

十銓認為，隨著AI伺服器、機器人、自駕車與未來AI PC新架構帶動，記憶體需求只會持續增加，樂觀情況下缺貨可能延續至2030年，「記憶體最缺貨的時刻還沒有到來」。

機器人 威剛 伺服器

延伸閱讀

COMPUTEX／記憶體超級周期來了！凌航擴大DDR5與AI儲存布局

十銓接單看到2027年底

SK海力士：記憶體缺到2030年

財測看出端倪 惠普仍在應對記憶體漲價挑戰

相關新聞

信驊：今年接單比預期好 維持七成毛利率難度拉高

股王信驊董事長林鴻明昨（3）日表示，AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫，客戶拉貨動能強勁，今年接單明顯優於預期，已有客戶提前規劃明年需求，目前雖仍有供應鏈瓶頸，仍看好下半年營收將較上半年明顯成長，明年持續看俏。

股王信驊超低調 董事長林鴻明育才擺第一

信驊是台股首檔「萬元股」，近期已有外資將目標價上調至23,456元，談到成為萬元股王，信驊董事長林鴻明展現一貫低調作風，昨（3）日笑稱「自己早已忘記股價站上萬元當天的心情」，現在更在乎人才培育。

信驊旗下酷博樂 有機會轉盈

信驊持續受惠AI伺服器需求強勁成長之際，轉投資布局也逐步邁入收成，董事長林鴻明昨（3）日表示，旗下子公司酷博樂正積極拓展機器狗、工廠巡檢等智慧應用市場，目前營運進展符合預期，今年有機會達成獲利目標，並規劃於未來二至三年內推動IPO。

輝達執行長黃仁勳跑攤 按讚鴻海 VR 機櫃 暗示下半年業績爆發

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨（3）日進入第二天，輝達執行長黃仁勳再度展開供應鏈攤位拜訪之旅，他先抵達鴻海攤位，盛讚鴻海設計的輝達新款Vera Rubin裝置非常優雅。

輝達執行長黃仁勳勤訪台鏈 全家總動員

輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展走透透，從消費性品牌廠一路逛到電子代工廠。其實，黃仁勳今年全家總動員，包含妻子洛麗（Lori Mills）、兒子黃勝斌（Spencer Huang）、女兒黃敏珊（Madison Huang）都幫忙黃仁勳分頭拜訪供應鏈，洛麗及黃敏珊昨（3）日就先後前往工業電腦大廠樺漢及凌華攤位。

輝達執行長黃仁勳犒賞員工 在北流戶外「辦桌」

輝達執行長黃仁勳昨（3）日白天在台北國際電腦展（COMPUTEX）再次啟動供應鏈拜訪之旅後，晚間在台北流行音樂中心戶外表演空間「辦桌」，設宴犒賞辛勞的輝達員工。他在席間致詞時對員工興奮表示，整個台灣生態系都正在加入其CPU旅程，一起踏上PC的全新旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。